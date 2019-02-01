北京駁美指控：中國科技成就 一不靠偷二不靠搶

2019-02-01 15:33 世界日報 中國新聞組／綜合31日電



美國指控中國盜竊科技技術。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

針對美國國會議員對中國大型科技企業盜竊複製敏感技術，以圖取代美國科技主導地位的擔憂，中國外交部發言人耿爽31日在記者會上抨擊美國「抹黑」中國的科技發展成就。他說，中國的科技成就「一不靠偷，二不靠搶」。

據中國外交部微信官網發布的信息，在31日的例行記者會上，針對美國國會參院情報委員會民主黨領袖華納（Mark Warner）擔憂中國大型科技企業在中國政府幫助下，獲取並複製敏感技術，以及參院少數黨領袖舒默指控中國想取代美國科技主導地位，一直在偷竊的說法。耿爽回應：中國承認「美國是世界頭號科技強國」，同時希望美方以開放包容的心態，看待其他國家的科技發展與進步。不能只允許自己發展，容不得別人進步。

耿爽說，「中國的科技發展成就，一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的」。

美國抓捕起訴中國公民盜竊技術案日益增加，1月28日公布對華為的23項控罪，包括指控華為從2012年起竊取T-Mobile公司用於測試手機的機器人的信息，秘密測量和拍攝機器人照片，甚至偷走機器人的一部分；司法部還指控華為以獎金鼓勵雇員從世界各地公司盜竊機密情報信息，並以華為向其員工發出的電子郵件作為此項指控的證據。

「金融時報」31日還爆出第二名蘋果中國籍工程師因盜竊自動駕駛汽車的機密被捕的消息。此外，一名在美國陸軍預備役服役的中國公民在芝加哥被捕，他被指控為中國情報人員招募工程師和科學家，其中包括一些美國國防承包商的職員。