美控中國商業間諜無處不在 成貿易戰核心爭議

2019-02-01 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合31日電



從玉米種子到蘋果公司，中國商業間諜無處不在，成為貿易戰相持不下的核心爭議。 美聯社 分享 facebook

美中貿易紛爭已持續了六個多月，不但動搖了全球金融市場，更極可能削弱全球經濟；川普政府對中國態度強硬的理由之一，是指控中國盜取美國技術；稱中國從玉米種子到風力渦輪機背後的電腦，竊取大量機密；甚至說中國硬生生把T-Mobile無線通訊公司的機器人手臂偷走，又竊取了蘋果自駕車的機密，因此形容中國正展開商業犯罪狂潮。

美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）也在國會表示，中國對美國構成了最大的商業和軍事威脅。

中國外交部發言人耿爽反駁，「這是完全毫無道理的胡亂指控」，指責美國正試圖壓制一個正在崛起的競爭對手。

美國商界團體普遍支持川普政府通過強有力的技術政策來對抗中國。

川普政府官員一直聲稱，中國決心要在機器人技術、自動汽車等方面爭奪主導地位，而不惜盜竊技術機密。

中國是否真的盜竊美國技術？美聯社報導指出，直接派人盜竊是不可能的，因為北京通常不派遣特工參與商業間諜活動；相反地，它鼓勵在國外學習和工作的中國人複製或竊取技術，美國公司可能沒有懷疑的理由，直至中國員工離職而遭雇主發現商業機密被盜竊。這類案例在過去幾年層出不窮。

司法部在本周控告「華為」及該公司財務長孟晚舟的起訴書中，指它鼓勵竊取了美國手機公司T-Mobile的商業秘密，又說會向盜取其他公司技術的員工發放獎金作為獎勵。

根據起訴書稱，在2013年，華為一名工程師將T-Mobile機器人的手臂，偷偷拿走，之後被發現才交還。檢察官指稱華為此舉是因為急於將T-Mobile技術用於自己的科技研發。

又例如，蘋果工程師陳繼忠竊取蘋果的自動汽車技術機密，偷拍了多張照片，準備飛返中國前一刻被捕。

另一案件是，在北京大北農科技集團的子公司任職的商人莫海龍，涉嫌在愛州玉米田偷竊美國種子玉米公司的商業機密，在2016年判處三年徒刑。