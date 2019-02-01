美中貿易談判 專家：3月1日前達協議難度高

2019-02-01 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合31日電



美國總統川普。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

美國總統川普31日表示，他不知道美中兩國能否在3月1日期限前達成書面的貿易協議，雙方也沒有洽談要延長談判期限，但他樂觀看待雙方有機會談出結果。

有貿易談判經驗的前聯邦政府官員認為，兩國並非無法談出結果，但要在未來四周內達成協議的難度很高，更別提中間還卡了中國農曆新年假期。

「國會山莊報」與美聯社報導，31日下午川普在白宮橢圓形辦公室接見由中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團，並開放部分時間給媒體採訪。他回答記者提問時說，「我要坦白講，這是歷來最大的交易，如果我們談出結果，就必須要白紙黑字。有些事項我們意見還不一致，但我想我們會達到一致意見的」。

川普也說：「我想當習近平與我見面時，(雙方)對每一點都會同意的。」

當天上午川普在白宮簽署一項行政命令的活動中，對於雙方能否在期限前談成的問題說，「我想我們可以在3月1日前做到。能不能在3月1日前變成白紙黑字？我不知道。」

如今兩國貿易官員只剩下四周談判時間，按照美方先前要求，過了3月1日若雙方未談出結果，聯邦政府將把去年對部分中國進口產品的10%關稅，提高至25%。

31日上午川普曾發推文說：「期待中國開放市場，不只是現在開放的金融服務業，還要對我們的製造業、農民及其他美國企業與工業開放。達不到這項協議是無法接受的！」

華府律師事務所Mayer Brown合夥人基勒(Timothy Keeler)，曾任美國貿易代表的幕僚長。對於美中貿易談判，他認為雙方確有可能談出結果，只是「不太可能在接下來四個星期做到，所以我認為，雙方會設法繼續協商」。

報導提到，白宮並未透露任何川習會的可能規畫，川普預定2月底前到亞洲，再度與北韓領導人金正恩會面，但白宮尚未公布確切日期與地點。