親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 列車全面停駛

「關稅傷害心臟帶」 美企結盟遊說美中貿易休兵

2019-02-01 15:33世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美大企業計畫下周在華府展開「關稅傷害心臟帶」活動，以終止貿易戰。 世界日報記者趙...
美大企業計畫下周在華府展開「關稅傷害心臟帶」活動，以終止貿易戰。 世界日報記者趙元良／攝影
分享

為結束川普總統的貿易戰，一個結合了200多個農業、製造業、零售業、科技業、石油業和酒類企業貿易協會的聯盟，下周將發起「關稅傷害心臟帶」（Tariffs Hurt Heartland）活動，農民和各企業主將齊赴華府遊說，同時大舉刊登廣告，向家長強調貿易戰可能危及孩童。

此刻正值總統和中國官員會面關鍵階段，美國準備在一個月內對中國2000億元進口產品徵收加倍關稅至25％。該聯盟成立於9月，過去一直努力試圖直接影響川普及其核心圈，現在該聯盟決定改弦易轍，開始在白宮以外加大施壓。他們近來陸續在全國舉辦反關稅活動，並公布有關貿易戰影響的統計數據，引起地方媒體關注。

美國鞋類分銷商和零售商執行長普里斯特（Matt Priest）說，「正常程序不起作用，我們必須改變策略 。」

下周，約有100名高管和企業主將訪問華府遊說國會，特別是正在形成其貿易立場的國會新鮮人。其中，印第安納州羅姆尼（Romney）經營佔地5000英畝玉米和大豆農場的農場主拜伯（Brent Bible）表示，大豆去年受中國報復性關稅的打擊，價格低得賺不到錢。美國徵收鋼鋁高關稅時，他的農場也受到衝擊。

經濟學位的拜伯表示，如果貿易糾紛持續更長時間，他擔心會出現「雪球效應」，可能讓大豆貶至毫無價值。拜伯說，他之前投票給川普，但他對川普的支持在最近幾個月已經減弱； 「如果不盡快達成協議，我們將面臨嚴重的長期影響。」

川普經濟貿易戰關稅美中關係
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

美控中國商業間諜無處不在 成貿易戰核心爭議

2019-02-01 15:33

美中貿易談判 專家：3月1日前達協議難度高

2019-02-01 15:33

北京駁美指控：中國科技成就 一不靠偷二不靠搶

2019-02-01 15:33

終止貿易戰 美企業主、農民發起赴華府遊說

2019-02-01 13:35

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

美中貿易談判無共識 學者：摸摸底好過年

2019-02-01 13:25

習近平致函川普 盼各退一步

2019-02-01 13:15

「史上最大協議」 貿易談判美中都表樂觀

2019-02-01 13:12

川普接待劉鶴 排排坐像聽訓

2019-02-01 11:45

中美談判結束 中方：雙向實施框架達共識

2019-02-01 11:43

陸方解讀：中美磋商 釋放三點清晰信號

2019-02-01 10:48

中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

川普熱情迎劉鶴 白宮重申結構改革與關稅期限

2019-02-01 07:20

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47

環球時報社評：中國威脅論 已「邪教化」

2019-02-01 00:45

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

FED前理事：美中談判 智財權比貿易平衡重要

2019-01-31 22:32

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

美參院指控「技術偷竊」陸外交部：不靠偷不靠搶靠奮鬥

2019-01-31 20:28

美參院指控中國竊取技術 中：容不得別人進步

2019-01-31 18:30

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

中美貿易磋商 陸商務部：暫無更多細節可透露

2019-01-31 16:06

彭博分析：美中貿易談判 歧見仍深

2019-01-31 14:22

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

狠踩北京痛腳 美議員提名在囚維族學者角逐諾貝爾獎

2019-01-31 11:38

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

彭博資訊專欄／消除美中逆差…大陸玩假的？

2019-01-27 01:14

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-25 12:42

名家觀點／美中貿易糾葛如何解套？

2019-01-24 01:18

川普推文 要中國別鬧了

2019-01-22 23:16

美中月底談判 三種可能

2019-01-29 00:31
看更多

熱門文章

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

購物專家說 好市多這九種商品最優惠

2019-01-31 22:56

川普接待劉鶴 排排坐像聽訓

2019-02-01 11:45

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10

你愛凱特還是梅根？英版宮鬥劇 演成網路霸凌

2019-02-01 11:00

陸方解讀：中美磋商 釋放三點清晰信號

2019-02-01 10:48

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

日航機打滑困成田機場滑行道 機上201人無恙

2019-02-01 11:26

傳俄助馬杜洛 運走委國20噸黃金

2019-01-31 22:09

英國女厭食像瀕死乾屍 靠巧克力獲救變健康正妹

2019-02-01 12:19

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

承建大馬鐵路恐告吹 傳中國表態費用可減半

2019-01-31 22:05

環時社評：富士康「愛美國」不可能放在「愛利潤」之上

2019-02-01 09:05

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03

沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43

美研究顯示：3至6歲兒童約40%用太多牙膏！牙齒易生斑

2019-02-01 08:49

女友變繼妹！雙方父母執意結婚 小情侶被逼分手

2019-02-01 13:50

影／跆拳道正妹「胸」狠 朱學恒暈了：我都在看屁股

2019-02-01 16:04

中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

委國20噸黃金運到哪？俄飛機沒運走 又來了杜拜貨機

2019-02-01 14:14

華爾街羅賓漢：美股將飛漲 只欠這東風

2019-01-31 23:02

共和黨打臉川普 參院決議反對從敘利亞、阿富汗撤軍

2019-02-01 08:13

薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10

急凍估美損失4345億元 芝加哥兩機場取消逾4000航班

2019-02-01 10:34

2台男澳洲打工被公車撞死 親友：不敢置信！

2019-01-31 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top