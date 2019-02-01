「關稅傷害心臟帶」 美企結盟遊說美中貿易休兵

2019-02-01 15:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美大企業計畫下周在華府展開「關稅傷害心臟帶」活動，以終止貿易戰。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

為結束川普總統的貿易戰，一個結合了200多個農業、製造業、零售業、科技業、石油業和酒類企業貿易協會的聯盟，下周將發起「關稅傷害心臟帶」（Tariffs Hurt Heartland）活動，農民和各企業主將齊赴華府遊說，同時大舉刊登廣告，向家長強調貿易戰可能危及孩童。

此刻正值總統和中國官員會面關鍵階段，美國準備在一個月內對中國2000億元進口產品徵收加倍關稅至25％。該聯盟成立於9月，過去一直努力試圖直接影響川普及其核心圈，現在該聯盟決定改弦易轍，開始在白宮以外加大施壓。他們近來陸續在全國舉辦反關稅活動，並公布有關貿易戰影響的統計數據，引起地方媒體關注。

美國鞋類分銷商和零售商執行長普里斯特（Matt Priest）說，「正常程序不起作用，我們必須改變策略 。」

下周，約有100名高管和企業主將訪問華府遊說國會，特別是正在形成其貿易立場的國會新鮮人。其中，印第安納州羅姆尼（Romney）經營佔地5000英畝玉米和大豆農場的農場主拜伯（Brent Bible）表示，大豆去年受中國報復性關稅的打擊，價格低得賺不到錢。美國徵收鋼鋁高關稅時，他的農場也受到衝擊。

持經濟學位的拜伯表示，如果貿易糾紛持續更長時間，他擔心會出現「雪球效應」，可能讓大豆貶至毫無價值。拜伯說，他之前投票給川普，但他對川普的支持在最近幾個月已經減弱； 「如果不盡快達成協議，我們將面臨嚴重的長期影響。」