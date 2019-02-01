「史上最大協議」 貿易談判美中都表樂觀

2019-02-01 13:12 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ╱31日電



中國大陸副總理劉鶴（右）31日會晤美國總統川普（左），轉交大陸國家主席習近平信函。 路透 分享 facebook

美中高層貿易談判31日結束，美國總統川普在白宮接見中國大陸國務院副總理劉鶴時表示，雙方取得巨大進展，他對於全球兩大經濟體能達成「史上最大協議」感到樂觀；中方代表團也發表聲明表示，兩天的高層會談取得「重要階段性進展」。

中方代表會見川普時，念了大陸國家主席習近平給川普的一封信，指美中關係處於重要關鍵階段，盼雙方相向而行，盡早達成協議。

川普驚呼：哇！500萬噸黃豆

根據白宮提供的紀錄，劉鶴說中方將購買500萬噸美國黃豆，川普先驚呼「哇，500萬噸黃豆」。

劉鶴接著用英文說，「每天（per day）」。川普說，「每天。這會讓我們的農民很高興」。

路透報導，一名政府官員澄清，不是每天，而是總共500萬噸；紐約時報報導，貿易代表賴海哲派幕僚查證後，也確認中方買的是500萬噸。

川普與劉鶴會面後，白宮便針對美中貿易談判發布聲明指出，雖然取得進展，但還有許多工作要做；川普重申，他與習近平在阿根廷達成的90天期限為「硬性期限」（hard deadline），除非美中達成令人滿意的結果，否則美國對中產品加徵的關稅稅率仍然會在3月1日增加。

聲明提及，美方特別關注在結構性問題與縮減貿易逆差方面達到「有意義的承諾」，雙方同意任何解決方案，必須能夠充分執行。

2月亞洲行 川習可能會面

川普31日說，他可能在2月與北韓領導人金正恩會面的亞洲行期間與習近平會面。美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤將在2月初的中國春節過後前往北京，為川習會鋪路。