環球時報社評：中國威脅論 已「邪教化」

2019-02-01 00:45 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



環球時報稱美國在安全上相當神經質。圖／摘自環球網 分享 facebook

中美新一輪貿易磋商之際，近期美國部分官員和參議員多次公開表示，美國正面臨著中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國的嚴重威脅。中共鷹派媒體「環球時報」昨透過社評回擊，聲稱美國的「中國威脅論」已經開始有些「邪教化」了。

社評直言，美國是世界上最強大的國家，也是喊受到威脅和被滲透最多的西方國家。這違反常識，只能讓人覺得美國在安全上相當神經質。

社評稱，在過去的一個多世紀，中國人對美國有過不少好感，但近些年中美交往多了，摩擦多了，「美國反科學、把民主搞成民粹的極端言行讓我們看得越來越真切」。