美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／卅一日電



中國大陸副總理劉鶴（左）率領貿易談判代表團，卅日在白宮和美國貿易代表賴海哲（右）領軍的官員舉行兩天談判。 （美聯社） 分享 facebook

美中高層貿易談判一月卅日至卅一日在華府舉行，美國總統川普卅一日推文表示，會議進展順利，他將會晤中國大陸國務院副總理劉鶴等官員與代表，但要等到他與大陸國家主席習近平在不久的將來會面，才可能達成最終協議。

根據美國財經媒體ＣＮＢＣ報導，消息人士指川普和習近平正討論在二月底會面。華爾街日報報導，負責貿易談判的大陸官員向川普提議，二月於大陸舉辦「川習會」。

川普卅一日連發推文指出，美中貿易談判進展順利，中方不希望關稅增加，並認為若達成協議對他們較好，「他們的想法正確」。

川普說，他卅一日將在白宮橢圓辦公室會見中方高層官員與代表，但要等他與「我的朋友」習近平在不久的將來見面，討論並商定一些長期存在的難題，否則不會有最終協議。

川普表示，美中正努力達成全面的協議，不會留下未解問題。川普說，大陸輸美商品的關稅將在三月一日提升至百分之廿五，所有人都努力在期限前把事情搞定。

美方代表團成員包括貿易代表賴海哲、白宮貿易顧問納瓦羅、財政部長米努勤、商務部長羅斯、白宮經濟顧問庫德洛等官員，中方代表團成員為劉鶴、人民銀行行長易綱、外交部副部長鄭澤光、財政部副部長廖岷、商務部副部長王受文等人。

這是川普與習近平去年十二月在阿根廷會談，達成貿易戰休兵九十天共識後，美中最高層級的談判。

華爾街日報引述消息人士指出，在經濟結構改革要求方面，大陸可能不會同意美方所提要求，達成協議的機會不大。彭博資訊指出，雖然這一輪談判不太可能達成突破性的協議，但白宮將發表聲明說明在技術轉移、智慧財產權、市場准入，以及北京承諾購買更多美國商品等核心議題方面所取得的進展。

美國智庫哈德遜研究所中國問題專家白邦瑞認為，中方不會同意美國提出的深化中國經濟結構性改革的要求，包括取消對重點扶持產業的補貼、撤銷有利於陸企、特別是國有企業的監管措施和其他協助。鑑於雙方在中國經濟結構改革的分歧嚴重，達成協議的可能性不大。

卅日談判開始前發生了一些插曲，有民眾到中方代表團下榻飯店抗議，還有民眾企圖阻礙中方代表團車隊前進，並攻擊一名警員，造成一名特勤人員受傷。