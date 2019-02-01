親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03經濟日報 編譯林奕榮易起宇／綜合外電

在美國總統川普將在1月31日會見中國貿易磋商代表劉鶴之際，美國大企業下周將兩路並進，呼籲終結貿易戰，遊說美國總統川普結束持續好幾個月的貿易戰。

彭博資訊報導，一個橫跨農業、製造業、零售業、科技業、石油業和釀酒業逾200個貿易協會的聯盟，下周將分兩條路線進軍，試圖結束那些他們認為有害的政策。

約100名大小企業的主管和老闆將造訪華府、遊說國會，此外，該聯盟也將推出廣告，鎖定那些認為貿易戰可能有害下一代的父母以強化他們的支持。

距離美國對中國商品進一步加徵關稅的3月2日期限剩下約一個月，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲30日起在華府展開為期兩天的貿易會談。川普也將在美東時間31日下午3時30分（台北時間2月1日清晨4時30分）於白宮會見劉鶴。

華爾街日報引述消息人士指出，中國可能不會同意美方所提的經濟結構改革要求，本輪貿易磋商達成突破性協議的機會不大。

消息人士透露，中方強調，目前已調降汽車進口關稅以及改善外企準入的外國投資法草案，並承諾將宣布「強迫技術轉讓的行政手段」非法，但美國智庫哈德遜研究所中國問題專家白邦瑞認為，中方不會同意美國提出的深化中國經濟結構性改革的要求，包括取消對重點扶持產業的補貼、撤銷有利於中國企業、特別是國有企業的監管措施和其他協助。

迄今幾乎沒有跡象顯示中方官員願意滿足美國的核心要求，包括為美國的智慧財產權提供全面的保障。

劉鶴川普經濟

相關新聞

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47

環球時報社評：中國威脅論 已「邪教化」

2019-02-01 00:45

FED前理事：美中談判 智財權比貿易平衡重要

2019-01-31 22:32

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

美參院指控「技術偷竊」陸外交部：不靠偷不靠搶靠奮鬥

2019-01-31 20:28

美參院指控中國竊取技術 中：容不得別人進步

2019-01-31 18:30

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

中美貿易磋商 陸商務部：暫無更多細節可透露

2019-01-31 16:06

彭博分析：美中貿易談判 歧見仍深

2019-01-31 14:22

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

狠踩北京痛腳 美議員提名在囚維族學者角逐諾貝爾獎

2019-01-31 11:38

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

又見間諜 美國控中國籍工程師竊取蘋果商業機密

2019-01-31 08:25

經濟結構改革歧見深 美中難達共識

2019-01-31 08:13

彭博資訊專欄／美中談判的策略應用

2019-01-31 01:47

美批中俄核子計畫通報不全 籲提高透明度

2019-01-30 22:43

中美貿易戰能否休兵 關鍵在這5人

2019-01-30 21:05

彭博資訊專欄／消除美中逆差…大陸玩假的？

2019-01-27 01:14

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-25 12:42

名家觀點／美中貿易糾葛如何解套？

2019-01-24 01:18

川普推文 要中國別鬧了

2019-01-22 23:16

美中月底談判 三種可能

2019-01-29 00:31
看更多

熱門文章

台灣兩男雪梨送Uber Eats 遭公車撞上慘死他鄉

2019-01-31 15:25

拍片養活九口之家 AV女優三田杏宣告引退要當「普通女孩」

2019-01-31 12:15

票倉威斯康辛州鴻海投資案有變 衝擊川普連任路

2019-01-31 09:31

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

40輛瑪莎拉蒂「消失」？ 這國警察的神扯劇竟是為了…

2019-01-31 11:00

又見間諜 美國控中國籍工程師竊取蘋果商業機密

2019-01-31 08:25

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

英國要分手條件真多 歐盟不解質問到底要什麼

2019-01-31 08:28

兩國關係面臨挑戰 加拿大不排除派特使赴中

2019-01-31 15:01

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13

第14個神秘病例出現 加拿大撤半數駐古巴人員

2019-01-31 09:45

川普築牆經費最大剋星：參院民主黨領袖的摺疊機

2019-01-31 08:45

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 09:57

影／曼谷空汙逾5百學校停課 民眾：這輩子最嚴重的一次

2019-01-31 12:55

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

美聯準會按兵不動 基準利率維持在2.25%至2.5%目標區間

2019-01-31 03:01

德情報單位指為國家安全 5G建設應排除華為

2019-01-31 07:47

繼華為後 再傳中國竊取蘋果無人車機密

2019-01-31 11:38

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

經濟結構改革歧見深 美中難達共識

2019-01-31 08:13

空中巴士偵測出未授權網路事件 不影響營運

2019-01-31 08:53

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

沙國反貪污調查結束 國庫入帳3.3兆元

2019-01-31 11:15

安倍春節將錄影片向中國拜年 日媒稱罕見

2019-01-31 11:25

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

豬年國際領袖運勢 命理師齊看衰川普

2019-01-31 15:49

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top