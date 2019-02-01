美企兩路並進 籲終結貿易戰

在美國總統川普將在1月31日會見中國貿易磋商代表劉鶴之際，美國大企業下周將兩路並進，呼籲終結貿易戰，遊說美國總統川普結束持續好幾個月的貿易戰。

彭博資訊報導，一個橫跨農業、製造業、零售業、科技業、石油業和釀酒業逾200個貿易協會的聯盟，下周將分兩條路線進軍，試圖結束那些他們認為有害的政策。

約100名大小企業的主管和老闆將造訪華府、遊說國會，此外，該聯盟也將推出廣告，鎖定那些認為貿易戰可能有害下一代的父母以強化他們的支持。

距離美國對中國商品進一步加徵關稅的3月2日期限剩下約一個月，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲30日起在華府展開為期兩天的貿易會談。川普也將在美東時間31日下午3時30分（台北時間2月1日清晨4時30分）於白宮會見劉鶴。

華爾街日報引述消息人士指出，中國可能不會同意美方所提的經濟結構改革要求，本輪貿易磋商達成突破性協議的機會不大。

消息人士透露，中方強調，目前已調降汽車進口關稅以及改善外企準入的外國投資法草案，並承諾將宣布「強迫技術轉讓的行政手段」非法，但美國智庫哈德遜研究所中國問題專家白邦瑞認為，中方不會同意美國提出的深化中國經濟結構性改革的要求，包括取消對重點扶持產業的補貼、撤銷有利於中國企業、特別是國有企業的監管措施和其他協助。

迄今幾乎沒有跡象顯示中方官員願意滿足美國的核心要求，包括為美國的智慧財產權提供全面的保障。