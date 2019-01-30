親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美方要打也要談 川普將會劉鶴

2019-01-30 00:33聯合報 華盛頓記者張加／廿八日電

大陸副總理劉鶴（右）率團抵達美國華府，將與美方展開高級別的經貿磋商，能否達成協議...
大陸副總理劉鶴（右）率團抵達美國華府，將與美方展開高級別的經貿磋商，能否達成協議，舉世矚目。 （中新社）
分享

美中高層貿易談判本周登場，美國總統川普預計卅一日會晤來訪的中國大陸國務院副總理劉鶴；美國財政部長米努勤廿八日在白宮表示，預期貿易談判將取得重大進展。

白宮廿八日舉行記者會，由發言人桑德斯（Sarah Sanders）主持，米努勤（Steven Mnuchin）、白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）、國安顧問波頓（John Bolton）皆出席，聚焦美中貿易、美國與委內瑞拉關係等議題。

在記者會前不久，白宮才發布聲明指出，川普宣布美方將歡迎中國大陸官方代表團，卅日至卅一日舉行一系列會議討論兩國貿易關係。

美方代表團官員由賴海哲領軍，成員包括米努勤、庫德洛、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），以及白宮、貿易代表署、農業部、國務院、財政部的資深官員。

白宮記者會一開始，桑德斯便說，在川普的領導下，美國經濟成長的程度，讓總統處於有利地位，能夠解決美國與大陸長期存在的貿易問題；桑德斯並宣布，川普將於卅一日會晤劉鶴。

米努勤表示，提醒大家，在這次貿易談判後還有卅天，他預期這些會議將取得重大進展，但他想強調雙方要處理的問題相當複雜。

米努勤指出，若雙方能達成協議，如何執行相當重要，而這部分的細節非常複雜，需要談判，但保護智慧財產權、不再強迫合資企業、如何執行協議，將是談判中最重要的三個議程。

庫德洛則說，這些會談的範圍將是美中貿易史上最廣、最深的，過去從來沒有如此全面。

白宮聲明表示，這次貿易會議是川普與大陸國家主席習近平去年十二月在阿根廷所達成共識的一部分，在九十天內磋商美中貿易關係，及中方所需要達到的結構性改革；雙方也將討論中方對於購買大量美國產品的承諾。

白宮川普劉鶴習近平

相關新聞

美中過招 轉向科技、法律戰

2019-01-30 00:27

貿易攻防大戲登場 美中談判將有重大進展

2019-01-30 01:04

觀察站／美方「極限施壓」 陸險中守底線

2019-01-30 00:20

美中磋商前釋善意？ 陸媒點出三細節藏玄機

2019-01-30 00:41

貿易戰談判前夕 陸外商投資法二讀

2019-01-30 00:38

美終極目標 要陸守遊戲規則

2019-01-30 00:21

美財長：華為案與陸貿易談判無關 兩者不應混淆

2019-01-29 22:10

觀察站／美霸王硬上弓 陸險中求穩

2019-01-29 14:37

軟硬兼施 美：歡迎中方貿易代表團

2019-01-29 14:37

中美貿談前 傳中共不同意深化經濟改革要求

2019-01-29 11:34

中方先遣團員抵美 國企成中美貿談焦點

2019-01-29 11:30

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

2019-01-29 09:59

美中貿易談判前夕 美財長稱預期可取得重大進展

2019-01-29 07:16

白宮發聲明 歡迎陸貿易代表團

2019-01-29 05:30

費德斯坦：川普打貿易戰的算計…

2019-01-29 01:04

美中經貿談判 彭博預測3可能

2019-01-29 00:29

5G軍備競賽 美將禁企業用陸製電信設備

2019-01-29 00:28

彭博資訊專欄／消除美中逆差…大陸玩假的？

2019-01-27 01:14

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-25 12:42

名家觀點／美中貿易糾葛如何解套？

2019-01-24 01:18

川普推文 要中國別鬧了

2019-01-22 23:16

美中月底談判 三種可能

2019-01-29 00:31

美中貿易談判本週登場 3種可能發展一次看

2019-01-28 21:00
看更多

熱門文章

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

2019-01-29 09:59

義大利麵放5天後微波 青年加熱吃後猝死

2019-01-29 13:36

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

靠催眠和下藥 醫生自稱「皇上」操控10女當性奴

2019-01-29 12:41

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

2019-01-29 06:07

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

美將出兵委內瑞拉？波頓筆記露餡：派5000美軍至哥國

2019-01-29 11:55

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

中國業績不佳 美股一片哀號

2019-01-29 05:28

德意志電信警告 禁用華為設備將使歐洲5G落後中美

2019-01-29 10:19

美起訴孟晚舟 陸官媒開炮 痛斥美趕盡殺絕

2019-01-29 11:13

哈台熱！日節目預測今年必賣商品 大同電鍋登第2

2019-01-29 13:34

印度超級細菌基因擴散 北極現蹤恐散播全球

2019-01-29 16:24

一顆螺絲 揭露蘋果為何難以「美國製造」？

2019-01-29 11:27

繼輝達重挫 高盛指這六間企業要小心了

2019-01-29 18:59

這隻鳥有十隻腳？ 背後原因超暖心

2019-01-29 09:42

美起訴華為 環時諷：陣仗大但心虛

2019-01-29 16:08

美宣布制裁委內瑞拉國營石油公司

2019-01-29 05:31

驚！英研究：脫歐十年後 死於這疾病的人數將大增

2019-01-29 10:43

時機太巧合！美中貿易談判前夕美起訴華為 對中施壓？

2019-01-29 08:50

釘子戶怎處理？日本明石市長：放火燒了

2019-01-29 14:11

影／公車坐過站強國女要車掉頭 星國網友轟：汙染物

2019-01-29 18:19

美起訴華為、孟晚舟 羅斯：與美中貿易談判無關

2019-01-29 08:00

日本九州大分湯屋 打破刺青客禁入傳統

2019-01-29 09:45

臉書「只是告訴家人我還活著」愛秀的他們瘋這個…

2019-01-29 11:00

愛蟲成痴！日男從小大啖昆蟲 性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 17:05

美國制裁委內瑞拉國營石油公司 讓馬杜洛損失5400億

2019-01-29 23:19

分析：美起訴華為財務長孟晚舟是人質外交嗎？

2019-01-29 13:47

美起訴書：華為向竊取機器人技術員工發獎金

2019-01-29 11:46

觀察站／美霸王硬上弓 陸險中求穩

2019-01-29 14:37

中美貿談前 傳中共不同意深化經濟改革要求

2019-01-29 11:34

白宮發聲明 歡迎陸貿易代表團

2019-01-29 05:30

三星欲收購與鴻海、聯發科共同投資的相機技術公司

2019-01-29 11:57

紐時：1顆螺絲 讓蘋果回不了美國製造

2019-01-29 14:37

美大陣仗起訴華為 傳正式要求引渡孟晚舟

2019-01-29 15:28

美起訴華為將影響與陸貿易談判？專家：恐難達實質協議

2019-01-29 23:09

俄貴婦生產鍾愛佛州 邁阿密以北有個「小莫斯科」

2019-01-29 17:43

諷刺！阿聯性平奬得主全是男性 網友留言酸到爆

2019-01-29 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top