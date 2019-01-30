美方要打也要談 川普將會劉鶴

2019-01-30 00:33 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿八日電



大陸副總理劉鶴（右）率團抵達美國華府，將與美方展開高級別的經貿磋商，能否達成協議，舉世矚目。 （中新社） 分享 facebook

美中高層貿易談判本周登場，美國總統川普預計卅一日會晤來訪的中國大陸國務院副總理劉鶴；美國財政部長米努勤廿八日在白宮表示，預期貿易談判將取得重大進展。

白宮廿八日舉行記者會，由發言人桑德斯（Sarah Sanders）主持，米努勤（Steven Mnuchin）、白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）、國安顧問波頓（John Bolton）皆出席，聚焦美中貿易、美國與委內瑞拉關係等議題。

在記者會前不久，白宮才發布聲明指出，川普宣布美方將歡迎中國大陸官方代表團，卅日至卅一日舉行一系列會議討論兩國貿易關係。

美方代表團官員由賴海哲領軍，成員包括米努勤、庫德洛、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），以及白宮、貿易代表署、農業部、國務院、財政部的資深官員。

白宮記者會一開始，桑德斯便說，在川普的領導下，美國經濟成長的程度，讓總統處於有利地位，能夠解決美國與大陸長期存在的貿易問題；桑德斯並宣布，川普將於卅一日會晤劉鶴。

米努勤表示，提醒大家，在這次貿易談判後還有卅天，他預期這些會議將取得重大進展，但他想強調雙方要處理的問題相當複雜。

米努勤指出，若雙方能達成協議，如何執行相當重要，而這部分的細節非常複雜，需要談判，但保護智慧財產權、不再強迫合資企業、如何執行協議，將是談判中最重要的三個議程。

庫德洛則說，這些會談的範圍將是美中貿易史上最廣、最深的，過去從來沒有如此全面。

白宮聲明表示，這次貿易會議是川普與大陸國家主席習近平去年十二月在阿根廷所達成共識的一部分，在九十天內磋商美中貿易關係，及中方所需要達到的結構性改革；雙方也將討論中方對於購買大量美國產品的承諾。