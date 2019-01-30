觀察站／美方「極限施壓」 陸險中守底線

2019-01-30 00:20 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平。 （路透） 分享 facebook

大陸副總理劉鶴率領的團隊抵達華府，將啟動中美高層貿易談判之際，美方卻高調宣布起訴華為並將引渡孟晚舟，美國總統川普再次展現「極限施壓」的策略。北京則是將兩案（華為案、貿易談判）切割處理，善用中國大陸龐大市場的籌碼，在險境中守住「底線思維」。

川普政府對北京「出手」的時機非常微妙。上一回，川普去年十二月會晤大陸國家主席習近平時，美國伸出「長臂管轄權」，透過加拿大逮捕孟晚舟；這一回，川普在會晤劉鶴之前，美國司法部羅列華為廿三項罪狀，把棒子和胡蘿蔔發揮得淋漓盡致。

儘管華為案和美中貿易談判時間點過於「巧合」，北京首先會將兩者切割處理。對於美國在華為案先聲奪人，劉鶴不會跟美國談華為問題，但必定會守住「底線思維」，北京的「底線」就是不能直接危及中共黨的領導和中國特色社會主義制度。

最近美國對北京逐步施壓，除了川普唱好中美談判進度外，白宮官員都堅持中方必須接納美方要求、進行結構性改革並作出承諾，否則美中兩國難以簽署貿易協議。連鴿派的美商務部長羅斯都放話，「我們離達成解決方案還有很長的路。」

對北京來說，在市場准入、不強迫技術轉讓等方面，這些與美國都不難達成協議，中方本來就要進行改革和開放，關鍵是做到什麼程度。中方如按美國單方面的期望作結構性改革並給予承諾時間表，或是停止對國企補貼，恐將動搖中國大陸政經穩定根基。

當然北京也看透了美國的弱點，美國經濟增長乏力，美國股市劇烈震盪，川普明年還要尋求連任，如果貿易戰這樣打下去，嚴重影響美國投資者的信心，美國經濟也會遭受重創，川普連任肯定沒戲。

北京最強大的籌碼就是龐大的市場，美中再怎麼打貿易戰，美國公司都不可能放棄中國大陸這個大市場。而北京加快市場開放，以求改善不平衡的指控，也作為一種手段去應對美國，並作為貿易談判的籌碼。

中美在新冷戰氛圍下，很難達成實質意義的貿易協議，儘管在三月二日前可能達成一些共識，相信只會是階段性、策略性的協定。美中主調是防範貿易戰持續升級，傷及雙方經濟，而難以化解長期和結構性矛盾。可以預期，兩國貿易問題仍會在崎嶇路上前行。