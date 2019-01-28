劉鶴訪美前夕 WTO介入調查美中貿易戰

2019-01-28 19:11 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中國國務院副總理劉鶴即將訪美。 歐新社 分享 facebook

世界貿易組織（WTO）爭議仲裁小組28日展開調查美國對2500億美元中國產品加徵懲罰性關稅案，了解美國關稅措施是否違反WTO的「最惠國待遇」規定，而且可能有所進展；由於中國國務院副總理劉鶴即將訪美，美、中雙方30日要展開新一輪的貿易談判，因此這項調查案將使美中貿易戰局益發複雜。

這是中方第二次針對此事要求WTO調查。中國上次提出的調查申請已於上月被美國否決，但這次的調查可能會有進展，因為WTO法規禁止仲裁小組兩度否決同一項貿易爭議案。

此一案件直接切入美中貿易衝突的核心，因為川普表示必須對中國涉嫌竊取美國智慧財產採取行動。

中國主張美國違反WTO的「最惠國」條款，因為美國並未將對中國的關稅措施一體適用到美國從其他WTO會員國進口的產品上。美國則辯稱這些關稅措施所針對的貿易問題並不屬於WTO規則的管轄範圍，因此中國不得主張WTO所提供的最惠國待遇。

WTO仲裁小組前召集人巴克斯指出，「WTO此案特別重要，因為牽涉到美國發動對中貿易戰是否符合國際法律的核心問題，即美國是否能夠單單指控中方違反WTO規則，卻並未先訴諸WTO以解決爭議，就對中方實施貿易管制。我相信美國的關稅措施並不符合WTO所規定的義務，但最終結果仍將由WTO仲裁小組來決定」。

美國已經威脅將杯葛爭議仲裁小組新成員的提名案，此將使WTO仲裁小組在今年底之前將因缺員過多而無法裁決。這一項新調查案可能進一步觸怒美國，令美國認為WTO的權力過度膨脹。

中國也無法期待這項調查案能在短期內有結果，因為仲裁小組手中積案甚多。截至目前為止，已經有23件指控美國政府的爭議案，包括歐盟要求WTO調查美國政府對鋼鋁產品加徵國安關稅案。

另據中央社報導，中美兩國即將於華府進行經貿談判。彭博新聞引述消息人士報導，中國商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷將於28日抵美，為談判做前期準備工作。

中國國務院副總理劉鶴率領的代表團將於30至31日在華府與美國貿易代表賴海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努勤（Steven Mnuchin）舉行會談。

美國總統川普和中國國家主席習近平上月在阿根廷達成共識，暫停徵收新的關稅90天，以便讓雙方針對貿易分歧展開談判。

距離中美90天的貿易戰停火期限還剩下約五個星期。消息透露，雙方目前在智慧產權保護和中國結構性改革方面尚未達成一致。