學者：美中貿易戰 升級為科技冷戰
中美關係近期受到貿易戰和華為孟晚舟案衝擊，陷入尖銳對抗局面，有陸委會諮詢委員研判，美中之間的衝突，已由貿易戰轉往科技冷戰。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘更直言，中美雙邊關係惡化為冷戰以來最嚴重程度。
陸委會近日舉行第七次諮詢委員會議，討論主題為「廿國集團川習會後，美中貿易衝突未來發展與對台灣之影響及評析」。有諮委認為，中美關係在川習會後，短期似有緩和跡象，但在全球經濟主導權的爭奪下，美中貿易博弈預期仍將是一場持久戰。
諮委指出，美方為了防堵中國的科技擴張，催生美國、英國、加拿大、紐西蘭及澳洲等國家「五眼聯盟」阻斷中國從歐美國家獲取先進技術的管道，美國和中國的衝突，已由貿易戰轉往科技的冷戰。
在美中衝突可能持久的情況下，全球產品供應鏈必會有所調整，有諮委建議，台灣應以加速擴大內需來彌補出口可能下滑的缺口，及持續努力加入自由貿易協定，並思考在嶄新科技融合下的台灣定位。
部分諮委建議，中國大陸內部有五險一金及社保，外部有美中貿易戰，多數台商以調整相關生產及供應鏈等策略避險，政府除了持續推動吸引台商回台投資，亦應思考台灣貿易未來發展、台商在兩岸貿易的角色，以維護整體國家經貿發展及台商利益。
針對中美關係轉趨尖銳，大陸學者時殷弘接受美國之音訪問時表示，中美各種基本矛盾嚴重加劇，不管是貿易還是戰略，特別是在台灣問題、南海問題及兩國在西太平洋的軍備競賽等，形勢都比過去要嚴重得多，且這個加劇的過程非常drastic（劇烈）。時殷弘預料，在今後的五到十年，中美關係雖然會有上有下，但總的下降軌跡要比先前歐巴馬執政時期還要明顯。不過，他也說，不應有危言聳聽的看法，跟第一次世界大戰相比，現在情況要好一些。
時殷弘認為，如果中美能採取足夠審慎態度，有可能避免最壞情況，要做到這一點，中美需要進行戰略規畫，尤其要避免在西太平洋進行軍備競爭，並淡化急劇興起的意識形態對抗。
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