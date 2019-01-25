學者：美中貿易戰 升級為科技冷戰

2019-01-25 23:41 聯合報 記者羅印冲／台北報導



美國政府已展開行動，試圖說服盟邦的無線通訊和網路供應商避免使用中國華為技術公司的電信設備，這顯示以美國為首的盟邦和中國的「科技冷戰」升溫。（路透資料照片） 分享 facebook

中美關係近期受到貿易戰和華為孟晚舟案衝擊，陷入尖銳對抗局面，有陸委會諮詢委員研判，美中之間的衝突，已由貿易戰轉往科技冷戰。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘更直言，中美雙邊關係惡化為冷戰以來最嚴重程度。

陸委會近日舉行第七次諮詢委員會議，討論主題為「廿國集團川習會後，美中貿易衝突未來發展與對台灣之影響及評析」。有諮委認為，中美關係在川習會後，短期似有緩和跡象，但在全球經濟主導權的爭奪下，美中貿易博弈預期仍將是一場持久戰。

諮委指出，美方為了防堵中國的科技擴張，催生美國、英國、加拿大、紐西蘭及澳洲等國家「五眼聯盟」阻斷中國從歐美國家獲取先進技術的管道，美國和中國的衝突，已由貿易戰轉往科技的冷戰。

在美中衝突可能持久的情況下，全球產品供應鏈必會有所調整，有諮委建議，台灣應以加速擴大內需來彌補出口可能下滑的缺口，及持續努力加入自由貿易協定，並思考在嶄新科技融合下的台灣定位。

部分諮委建議，中國大陸內部有五險一金及社保，外部有美中貿易戰，多數台商以調整相關生產及供應鏈等策略避險，政府除了持續推動吸引台商回台投資，亦應思考台灣貿易未來發展、台商在兩岸貿易的角色，以維護整體國家經貿發展及台商利益。

針對中美關係轉趨尖銳，大陸學者時殷弘接受美國之音訪問時表示，中美各種基本矛盾嚴重加劇，不管是貿易還是戰略，特別是在台灣問題、南海問題及兩國在西太平洋的軍備競賽等，形勢都比過去要嚴重得多，且這個加劇的過程非常drastic（劇烈）。時殷弘預料，在今後的五到十年，中美關係雖然會有上有下，但總的下降軌跡要比先前歐巴馬執政時期還要明顯。不過，他也說，不應有危言聳聽的看法，跟第一次世界大戰相比，現在情況要好一些。

時殷弘認為，如果中美能採取足夠審慎態度，有可能避免最壞情況，要做到這一點，中美需要進行戰略規畫，尤其要避免在西太平洋進行軍備競爭，並淡化急劇興起的意識形態對抗。