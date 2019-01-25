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中國駐美大使館春節招待會 崔天凱：中美應以長遠利益為重

2019-01-25 12:31世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

中國駐美大使館23日晚舉行僑學界春節招待會，在美華人、留學生及中資企業代表等600多人出席，大使崔天凱向來賓致以新春祝福之餘，亦回首中國在2018年的發展成績，以及2019年展望。

中國駐美大使崔天凱。 記者羅曉媛攝影
中國駐美大使崔天凱。 記者羅曉媛攝影
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「大道至簡，實幹為要。」崔天凱說，只要不忘初心、奮力拚搏，在歷史的接力跑中一棒一棒地跑下去，每一棒都跑出好成績，就一定能夠迎來「放眼昆侖絕頂來」的明天。

2019年不僅是中華人民共和國成立70周年，亦是美中建交40周年。當前中美關係受貿易戰、知識產權糾紛等陰雲籠罩，崔天凱致辭時重申，中美共同利益遠大於分歧，合作遠大於摩擦，相信只要雙方始終以世界和平與發展大業為重，始終以兩國人民長遠利益為重，順應歷史潮流，摒棄零和思維，中美關係就能開拓美好未來，造福兩國、兼濟天下。

此外，2019年也是「告台灣同胞書」發表40周年，崔天凱重申，台灣問題事關中國核心利益和全體中華兒女的民族感情，是中國內政，絕不容忍「台獨」分裂和任何外來干涉；相信反對「台獨」、爭取國家統一的正義事業，必將得到台灣同胞和國際社會的理解和支持。

他並再度感謝持續為中美關係積極貢獻的旅美僑胞，呼籲僑胞在此奮發有為的新時代，共同投身「兩個一百年」目標，為實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的更大貢獻。

美中工商聯合會榮譽會長劉偉敏來美20多年，對中美關係前景持樂觀態度。她說，中美關係根源很深，不是一兩件事就能破壞，要「求大同存小異，寬容寬待，理解萬歲。」

台獨華盛頓
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