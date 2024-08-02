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能源議題 吳思瑤：民進黨政府3大方向不變

中央社／ 台北2日電

針對行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪提及核能議題後續引發的報導爭議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨政府對於能源議題有3個不變，多元開發新綠能、2030年不缺電、依法推動非核家園，這3大方向都是不變的。

吳思瑤說，媒體在下標時不應帶著各自政治立場進行錯誤解讀，媒體報導應當要符合真實、真相。卓榮泰接受日媒專訪被錯誤解讀，行政院已經非常清楚的做出澄清和回應。

吳思瑤表示，站在民進黨行政、立法一體，有3個不變，即多元開發新的綠能不變；2030年不缺電事實、努力不改變；依法推動非核家園的目標不變，這3大方向都是不變的。

吳思瑤指出，卓榮泰有關新核能可以開放討論，關鍵字是「新核能」。現在不管是台灣核電廠延役，或是重啟核電廠，都是舊核能的範疇，所以新核能是可以開放討論。

吳思瑤說，即使新核能可以討論，但也需要有幾個重要前提，首先是核能安全，其次是核廢料能夠妥善處理，最後則是高度社會共識，不只是台灣內部社會共識，更需要有國際共識。

吳思瑤表示，對於新核能開放討論的立場，是卓榮泰闡述的方向，外界不要被媒體誤導，也是民進黨行政、立法一體的共識。

吳思瑤 核能 民進黨

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