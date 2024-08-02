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學者建議 不必花5年等SMR核電

聯合報／ 記者李芯吳淑君／台北報導
清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，政府對核電態度鬆口，自己樂觀其成，這幾年台電供電吃緊，續用核電可解決一系列問題。圖／截自葉宗洸臉書
清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，政府對核電態度鬆口，自己樂觀其成，這幾年台電供電吃緊，續用核電可解決一系列問題。圖／截自葉宗洸臉書

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，提到台灣雖計畫於二○二五年實現非核家園目標，但隨著核能新技術發展，未來使用核能可以開放討論。環團直言，能源技術隨時代精進，包含核能、再生能源發展等，對未來科技都是抱持開放態度。清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸則說，政府對核電態度鬆口，自己樂觀其成，這幾年台電供電吃緊，續用核電可解決一系列問題。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民指出，能源方面的各種技術隨著時代精進，包含核能的技術、再生能源發展、發電的技術，或是其他減碳的方法。這些討論雖然目前都沒有實務上的作法，但到二○三○年會不會有商業化的技術，無法預測，環保聯盟對未來科技的發展持開放的態度，解決全球氣候變遷的問題。

葉宗洸則認為，最近經濟部公布一一二年度全國電力資源供需報告，顯示今年起五年內，夜間備用容量率不到一成，如果考慮即時備轉容量率，那比一成更低，突然有機組歲修或故障，更可能掉到百分之五。這幾年台電供電吃緊，續用核電可解決一系列問題，既然核能可以列入討論，那不一定非要在二○二五年達到非核家園。

為何卓榮泰受訪的話被解讀為二○三○年擬重啟核電？葉宗洸說，猜測可能與和碩董事長童子賢有關。不過葉宗洸也說，童子賢關注「小型核能反應爐」（ＳＭＲ），這種核能新技術商轉時機就在二○三○年，但沒必要等到那時，為何要浪費這五年？核三廠二號機還在運轉，下會期立院修核管法，只要通過就可重啟核一、核二廠，核三廠可運轉，對未來供電穩定就有很大幫助。

再生能源 卓榮泰 核三廠 核能 核電 氣候變遷 減碳 非核家園

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