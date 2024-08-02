核三廠延役無望 核安會促二號機穩定運轉

行政院發言人昨否認院長卓榮泰接受《日經》專訪時提到二○三○年將重啟核電。經濟部回應表示，院長說明與過去相同，行政團隊立場一致。經濟部稱，將依法處理核電議題，核安要確保以及核廢可處理，是面對核電議題的前提。

被視為最有機會延役的核三廠，在法規限制下延役無望。核三廠一號機七月廿七日解聯、停機，在核安會的核電廠資訊已高掛「機組除役」，二號機運轉執照期限到明年五月十七日，依照目前法規，執照到期日後即進入機組除役階段。

核安會指出，核三廠二號機運轉執照尚未到期，已要求台電針對兩部機組狀態差異，分別就行政管理、實體屏障、程序書區分與差異訓練等強化電廠管理作為，以維持二號機安全穩定運轉。

核安會已審查通過核三廠除役計畫，等台電取得環境部認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第廿三條規定後，就會核發核三廠除役許可。