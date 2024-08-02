立委質疑 2030年能源政策是啥

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，被解讀為鬆口台灣二○三○年可考慮重啟核電，不過政院昨澄清新聞報導為誤會。國民黨立委李彥秀批評，卓榮泰戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言；民眾黨立委張啓楷則認為，執政黨還是無法否認台灣面臨缺電的危機。民進黨立委洪申翰則說，媒體斷章取義，恐造成資訊落差。

國民黨立委、立法院副院長江啟臣認為，執政黨之前強調二○二五年非核家園，經濟部長又說可考慮核能延役，後來又改口，現在卓院長接受外媒採訪又說可以討論，二○三○年能源政策到底是什麼？恐怕要給人民與產業一個交代。

張啓楷表示，本來以為卓榮泰終於鬆口，沒想到這麼快又轉回去，不過依然無法否認，台灣面臨缺電危機；從民調也可以得知，台灣有六成以上的民眾，支持繼續使用核電，就連民進黨內部也有雜音，包括歐美等先進國家、日本都已經重啟核電，難道還要再繼續違背世界潮流。他呼籲政院「對的事情，不要再轉彎了」。

北市長蔣萬安昨天表示，中央政府應該要好好的面對，了解基層的心聲，一個可長可久的能源政策是最重要的。

桃園市長張善政說，現在的核能技術，跟早期車諾比事件發生時已經不一樣，在技術安全、效率大家都能接受的情況下，應該充分考慮、與時俱進。

新北市長侯友宜則說，從能源配比來看，綠能配比趕不上，這不光是能源問題，也是國安問題，攸關經濟產業未來，期待政府拿出魄力解決能源問題。

洪申翰則認為，卓榮泰在訪問中清楚表達，現行核電廠若要延役，不只是法規上限制，過去對斷層與地質狀況了解不夠，在核安上存在高度不確定性；未來若有新核能技術，如果可以大幅降低核安，或不再有核廢料，當然可以保持開放觀察與討論態度。