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2030年重啟核電？卓揆：日媒誤會

聯合報／ 本報記者／綜合報導
行政院長卓榮泰（圖中）接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。記者謝進盛／攝影
行政院長卓榮泰（圖中）接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。記者謝進盛／攝影

行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時表示，對於二○二五年以後完全廢止的核能發電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於七月廿六日的日經，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧（ＡＩ）和半導體的用電需求，可以討論二○三○年重啟核電

不過，卓榮泰昨天表示，未來的新核能有各種可能，可以討論，但現在沒有設定時間和做法，「新聞報導是個誤會」。行政院也澄清，卓未在專訪中提到此事，且政府在能源轉型上不會貿然提出相關政策，並重申非核家園是法定國家政策，目前為止不變，雖對新核能科技態度開放，但前提是確保安全、核廢料可處理且有全民共識。

日經報導指出，卓榮泰說，美國等各國都很重視開發核電新技術，考慮到未來缺電風險，「核電無法解決當前的問題，但將來可以再討論」。他主張，解決安全性等問題、且得到輿論的支持，應該公開討論此事（使用核電）。

行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊（圖），報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。記者雷光涵／翻攝
行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊（圖），報導說，卓揆暗示為因應人工智慧和半導體的用電需求，可討論2030年重啟核電。記者雷光涵／翻攝

賴總統在五月就職演說中表示要將台灣打造成「ＡＩ島」。報導說，台灣的先進製程半導體工廠和數據中心等高科技產業，將使台灣的用電量大增。卓榮泰告訴日經，到二○三○年台灣必須新增七百萬千瓦的發電能力（等於核電七個機組發電量），短期內難使用核電，但經由增設天然氣發電與再生能源等，可確保九百廿萬千瓦的發電能力。

卓榮泰說，「台灣在供應鏈扮演重要角色，對全世界有責任」，強調重視供電穩定。日經說，台灣致力發展太陽能和海上風力發電等，但有人認為用電需求激增，供電可能追不上。

由於台灣面臨缺電危機及淨零減碳壓力，總統府氣候變遷對策委員會預定八日開會。

委員會副召集人、和碩董事長童子賢，以及委員會顧問、中研院前院長李遠哲均認為應使用核電，卓榮泰接受專訪內容，被視為在為民進黨核能政策轉彎鋪陳氣氛。

行政院則是還原卓榮泰接受日經專訪時的說法。行政院發言人陳世凱說，世界各國，尤其美國，在二○三○年對新能源開發會是關鍵時機，新的能源如果沒有安全、核廢料必須處理的問題，且世界潮流和台灣共識都能夠接受，應該開放討論。

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