政院：非核家園目標未變 持續開發新能源

中央社／ 台北1日電

各界關注政府對核能的態度，行政院今天重申，非核家園是法定的國家政策，目前為止沒有改變，政府會持續開發新能源，並對新核能科技保持開放態度，但前提必須是安全無虞、核廢料可處理且有全民共識。

部分媒體今天報導指出，行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時，曾提及2030年擬重啟核電，引發各界關注。行政院稍早澄清指出，卓榮泰並未在專訪中提到2030年將重啟核電，且政府在能源轉型議題不會貿然提出相關政策，遺憾部分國內媒體標題誤導。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時表示，非核家園是法定的國家政策，目前為止沒有改變，政府對新核能科技或是其他新能源科技都持開放討論態度，但台灣到底要不要使用，前提依然必須是安全無虞、核廢料可處理且有全民共識情況下才能進一步討論。

此外，卓榮泰在日經專訪時提及，台灣2033年電力會增加到1786萬瓩。陳世凱說，電力開發是中央政府要負起的責任，行政團隊正努力進行中，期盼如期如質完成，另外也在努力開發風力、光力、水力、地熱能等新能源，希望地方政府在未來輸電或是電網韌性上，也能提供協助。

卓榮泰 核能 行政院

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