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碳費配套 工總憂無助業者實質減碳

聯合報／ 記者李柏澔謝柏宏林海／台北報導
專家提醒，國家碳定價策略應先建立起排碳者付費的觀念，政府也應公開政策制定討論過程，與評估碳費費率的科學資訊等，以評估徵收碳費造成的衝擊。圖／聯合報系資料照片
專家提醒，國家碳定價策略應先建立起排碳者付費的觀念，政府也應公開政策制定討論過程，與評估碳費費率的科學資訊等，以評估徵收碳費造成的衝擊。圖／聯合報系資料照片

環境部歷經二次碳費費率審議委員會，仍未推出具體費率，今天將召開第三次碳費審議會，專家提醒，國家碳定價策略應先建立起排碳者付費的觀念，政府也應公開政策制定討論過程，與評估碳費費率的科學資訊等，以評估徵收碳費造成的衝擊。

工總昨天指出，將在近期邀集相關公協會與高碳洩漏風險的業者，共同檢視碳費三子法並提出產業界意見；針對碳費三子法相關配套細節並未考量產業跨國公平競爭與實務可行性問題，如此將無法協助業者實質減碳，工總甚表憂心。

全國工業總會明天將召開第十三屆第一次理監事聯席會議，據了解，包括總統當選人賴清德、行政院副院長鄭文燦都將出席。工總昨天表示，產業界所關心的數位轉型、淨零轉型、全球布局及缺水、缺電、缺工等三缺問題，期待新政府都能重視。

針對碳費徵收，工總也提出兩大關切，一是碳費制度應有環境、經濟與社會面的通盤性考量；二是自主減量計畫及指定目標應有合理設計。工總指出，以自主減量計畫、指定目標與優惠費率為例，若優惠費率給予大幅優惠，指定目標卻無人能達到，「自主減量計畫」形同虛設，對於產業實質減碳毫無幫助，徒增成本而已。

減碳 碳費

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