頻繁停電 桃園轟台電「系統性問題」

桃園市近半個多月停電廿次，成為停電「重災區」。副市長蘇俊賓昨說，桃園四月幾乎天天無預警停電，直指停電是台電系統性問題，不要再用「個案」搪塞。有學者認為，桃園近期停電事故集中在「四一五限電危機」後，懷疑是否當時降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。

對此，台電表示，桃園有多達一一○九條饋線，易受外在環境影響，狀況當然會比較多，重申停電不是缺電。

「跳電頻率和受影響戶數一直在增加。」蘇俊賓說，近幾次停電，台電都視為個案，但據市府統計，近六個月桃園已停電一七一次，尤其是今年四月停電多達卅五次；五月才剛開始，已停六次電，影響數萬戶，「這是系統性的問題，絕不是用個案可以解釋。」

面對外界質疑，台電分析，是因桃園建設快，電力需求大，又受到強降雨影響才停電。桃園區營業處副處長陳虹吟說，桃園近期事故停電外力因素占百分之六十三、天災因素占百分之六、設備因素占百分之卅一。桃園管理範圍全國工業用戶最多，饋線多、自然狀況也多，已加強維護、改善電路。