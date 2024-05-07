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芬蘭OL3壓水式反應爐 安全造價貴

聯合報／ 編譯茅毅、記者林海／綜合報導
芬蘭OL3新型核電廠。 路透社
芬蘭OL3新型核電廠。 路透社

在北歐國家芬蘭西南岸外海的奧爾基洛托（Olkiluoto,OL）島，建有全歐最大核反應爐：奧爾基洛托核電廠三號機（ＯＬ３），其發電總量約一點六吉瓦（ＧＷ）。

ＯＬ３這座歐洲壓水反應爐（ＥＰＲ）自二○○五年起興建，由法國主導的亞瑞華及西門子ＡＧ承包。ＯＬ３計畫提供全芬蘭近三分之一電力，並自去年四月十六日開始正常發電。蘇聯車諾比一九八六年發生核災後，法國即研發壓水反應爐，宣稱其發電量更大而且更安全。

芬蘭電力營運商ＴＶＯ稱，ＯＬ３至少可運轉六十年。ＴＶＯ執行長譚華聲明，ＯＬ３投入發電，將穩定芬蘭電價，並在「綠色轉型上扮演重要角色」。

台電表示，台灣早期的核電廠如核一、核二都是沸水式反應爐，只有核三是壓水式反應爐，沸水式是利用鈾原子核分裂時所放出的能量，把反應爐中的水變成高壓高溫的水，並變為蒸汽，帶動發電機產生電力，壓水式的原理與裝置都與沸水式類似，最大的差別則是壓水式在水加熱成蒸汽的過程中採用了兩套迴路，系統較為複雜。

專家表示，壓水式設計會使熱的耗損較低，能量利用效率更好，放射線也較不易汙染到其他組件，維修起來更容易，但缺點是因為要承受更高的壓力，連帶提高建造費用。

核電 法國 芬蘭

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