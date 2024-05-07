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童子賢不接閣揆 自嘲盤點手表壓力大

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

總統當選人賴清德先前傳出屬意找和碩董事長童子賢擔任行政院長，童子賢表示，他在選後和賴清德談施政議題，賴突然邀請他接任閣揆，他思考廿四小時後，回覆賴「決定繼續留在產業努力」。對於新內閣期許，童子賢認為，除了延續台灣的安定跟繁榮外，「要居安思危，想辦法開創新局」。

童子賢在接受財信傳媒董事長謝金河專訪時，透露賴邀他組閣的經過。童子賢說，他在賴擔任台南市長到行政院長時就有些互動，一開始與保護流浪貓流浪狗有關，他很訝異一個直轄市長會有那麼好的政策對待流浪動物。

童子賢指出，賴清德當選後，試著邀請產業界人士參與內閣，兩人在選完隔幾天就碰面十五分鐘，聊了施政百日或施政一年內，哪些是重要要關注的議題，聊完後賴就說，「這些議題能不能請你親自來執行」。童表示，「我愣了三秒鐘，還沒有回過神來就脫口而出說：什麼意思？」賴就提出接任閣揆的邀請。

童子賢形容自己沉吟一下回覆說，他不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或政策辯論，台灣是民主社會，就容許公開討論，但他的家人恐怕會非常不習慣。他幽默自嘲，「我們家不太有珠寶，也不太有包包，但手上的手表跟櫃子裡面都要盤點一下，恐怕壓力會很沉重」。

童子賢說，經過廿四小時的緩衝思考期後，兩人再度見面，他向賴清德表示「這一方面有難度」，並解釋台灣不管在產官學、政府或產業面都可以努力，「我就決定繼續留在產業努力好了」。

內閣 行政院 賴清德

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