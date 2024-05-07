核二、核三延役 在野立委支持

和碩董事長童子賢主張核二、三廠延役，並引進芬蘭新型核電廠。在野立委認為，台灣是否適合引進芬蘭新型核電廠，尚須考量，但燃眉之急是先將核二、三廠延役。民進黨立委則認為，所有能源選項都可以被好好討論，但不管是誰挺核電廠延役，都不能跳過安全把關，「這是最重要的前提」。

國民黨立委黃健豪說，民進黨得先放棄非核家園的神主牌，才有機會擁抱核能新科技，我國現在太過仰賴燃煤、天然氣，嚴重影響空汙品質；芬蘭奧爾基洛托核電廠三號機，最大賣點就是價格低，台灣的場域是否合適，尚須考量，燃眉之急是先將核二、三廠延役，經濟部與其在台中再蓋四座燃煤發電廠，不如先思考核能議題，這才是解決電力不足的方法。

民眾黨立委林國成表示，七大工業國已經把核能列為環保用電，未來就看準總統賴清德帶領的新政府，是否願意聽進台灣人民、企業老闆的聲音。

民進黨立委洪申翰表示，對於現行能源政策要有所檢討，他個人也是採開放的態度；他也認為，能源政策要檢討的，不只有核能的問題，而核能也解決不了所有問題。

洪申翰表示，核電廠是否延役，都可以討論、做理性的評估，但必須認真考量到台灣的地質狀況。

他以核三廠為例，該廠址就有活動斷層經過下方，台灣的核電廠距離人口密集區比其他國家來得近，當在評估我國的核電使用狀況，包括是否延長時間的時候，都有必要把台灣的情境和條件做最嚴謹討論。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，若要針對核電廠延役做討論，首先就是核安，核電廠延役必須要有社會共識；再來就是核廢料的處置，必須要有解方。她也提醒國民黨，如果想要核電廠延役，新北市長侯友宜是不是該核發乾式儲存槽的執照？