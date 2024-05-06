童子賢揭與賴清德對話內幕 婉拒閣揆原因曝光

中央社／ 台北6日電

總統當選人賴清德先前傳出曾屬意代工廠和碩董事長童子賢接任閣揆，童子賢5日在財經節目透露相關過程，當初因為保護流浪動物議題與賴清德結緣，選舉結束後兩人見面談施政議題，賴清德突然邀請接任閣揆，他經過24小時思考，決定繼續留在產業努力。

童子賢接受財信傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目專訪，5日晚間播出。童子賢說，賴清德在擔任台南市長到行政院長時，曾與他有些互動，一開始與保護流浪貓狗有關；童子賢很訝異直轄市長會有那麼好的流浪動物保護政策。

童子賢說，賴清德當選後，嘗試邀請產業界人士參與內閣，他與賴清德在選舉結束後隔幾天見面15分鐘，聊了施政百日或施政一年內，哪些是需要關注的重要議題。

童子賢透露，兩人聊了15分鐘後，賴清德突然話鋒一轉說，「剛才這幾個議題，能不能就請你親自來執行」，自己當場「愣了3秒鐘」，還沒有回過神來，脫口而出問什麼意思，賴清德就提出接任閣揆的邀請。

童子賢沉吟一下回覆，自己不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或政策辯論，台灣既然是民主社會就容許公開討論，但他的家人恐怕會不習慣，壓力會很沉重。

經過24小時的緩衝思考期後，兩人再度見面，童子賢向賴清德表示，「這一方面有難度」。童子賢說，台灣不管在產官學、政府或產業面都可以努力，「我就決定繼續留在產業努力好了」。

流浪動物 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】戰狼四伏 賴清德缺牧羊人或訓獸師？

小英之友會交流營恰與賴清德國宴「同飯店」 蔡總統：這不是畢典

綠酸民眾黨519上街頭不如待冷氣房 黃國昌：民進黨大官才在飯店吹冷氣

回賴清德「牧羊人說」 李彥秀提七呼籲：勿滿朝賴友友

相關新聞

童子賢促核二核三延役 核一核四剷平設OL3核電廠

電子代工大廠和碩董事長童子賢表示，如果不靠核電協助減少碳排，不僅台灣，全球都無法在二○五○年達到淨零碳排；他建議讓核二、...

觀察站／童子賢頻談核電 民進黨能源政策轉彎？

準總統賴清德五二○即將就任，能源政策是否「蔡規賴隨」，備受關切。曾是賴清德屬意閣揆人選的和碩董事長童子賢，近來多次提及自...

核二、核三延役 在野立委支持

和碩董事長童子賢主張核二、三廠延役，並引進芬蘭新型核電廠。在野立委認為，台灣是否適合引進芬蘭新型核電廠，尚須考量，但燃眉...

童子賢不接閣揆 自嘲盤點手表壓力大

總統當選人賴清德先前傳出屬意找和碩董事長童子賢擔任行政院長，童子賢表示，他在選後和賴清德談施政議題，賴突然邀請他接任閣揆...

【即時短評】賴清德政府「核去核從」從童子賢看風向？

準總統賴清德520即將就任，能源政策是否「蔡規賴隨」，備受關切。跟行政院長一職擦身而過的和碩董事長童子賢，近來多次提及自...

屢傳童子賢接任閣揆？ 他曝與賴清德結緣時機

日前屢傳和碩董事長童子賢曾被總統當選人賴清德屬意接任閣揆，童子賢5日接受節目專訪，首度證實自己當初是因保護流浪動物議題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。