童子賢：核二核三延役加新型核電廠 台灣電價可降3成

代工廠和碩董事長童子賢接受財經節目專訪表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排，他主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

童子賢強調，他並非主張不要追求綠能，綠能可以繼續建設，直到占發電至少20%。如果採用OL3技術加上綠能，台灣的不排碳發電比重馬上可以從現在的16%，提升到50%。

童子賢接受財訊傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目專訪，5日晚間節目播出。談到台灣能源配置，童子賢指出，30年前自己是熱心的反核者，回想初衷，反核原因包括車諾比與福島事件，把核爆看作是「死神」、「洪水猛獸」，如今他的看法已有改變。

童子賢表示，他過去幾年研究後發現，不只有台灣，整個地球文明如果不倚賴核電協助減少排碳，地球要在2035年減半碳排、2050年達到淨零碳排，「是完全沒有機會的」。

他也強調，「不要認為綠能是無害的，綠能我們現在是先享受後付款」，一根風力發電扇葉長達70公尺，完全用玻璃纖維做，使用30年後廢棄損壞，「要掩埋在哪裡」，這可能是現在文明的原罪，想要使用電力，就勢必付出污染的代價。

他說，核能到這個階段，如果不要把它妖魔化，「我認為是一個可以控制、可以進步、可以追求效率跟安全係數的一個技術」。芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）用的是最近15年的科技，台灣的核二、核三都是60年前的科技，事實上，核能技術持續在進步之中。

童子賢指出，先前核能的進步曾一度變得比較緩慢，原因是化石燃料太便宜，外界傾向燒煤、燒石油、燒天然氣。可是現在面臨地球暖化，是無可置換的，一旦暖化就很難回得去。核能可以控制在核一到核四的4個廠址，大概都是方圓1公里，可貴之處是可以集中管理。

童子賢透露，自己有一個大膽建議，從來沒有跟別人提過，也未曾向總統當選人賴清德提過，「核二核三我是主張延役，因為核二核三的安全性跟全球的安全係數評比，一直算是相當高的一個評價」。核一與核四的廠址可以剷平，採用芬蘭OL3，一座容量是1600 MW（百萬瓦），比核二、核三大上1.7倍。

他建議核一與核四的廠址，可以各興建2座OL3，用的是最新技術，除了安全係數提高，單位面積的發電效率也比60年前的技術好上1.7倍。台灣如果現在需求是2870億度電，採用OL3加上核二、核三延役，可以替台灣帶來30%到32%的核能發電，台灣的平均電價馬上會下滑大概30%。

OL3反應爐是芬蘭40多年來第1個新建核電廠，也是歐洲最大的核子反應爐，於2005年開始建設，原本預計4年後投入營運，但因技術問題延宕，2023年4月開始運轉，預計可滿足芬蘭約14%的電力需求，以減少從瑞典和挪威進口的依賴。