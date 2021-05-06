喊曾參殺人 陳明文：黃國昌一連串烏龍爆料 不能接受

「館長」陳之漢遭槍擊案，其委任律師、前立委黃國昌昨在臉書槓上民進黨立委陳明文，與金融重犯鍾文智是什麼關係？與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係？陳明文今天指出，一連串的烏龍爆料，他很難接受，他不認識鍾文智、邵伯傑等人，甚至竹聯寶和會的任何成員，不認識就是不認識。

陳明文昨在臉書貼出一張與陳之漢握手照片，稱「就是誤會一場」。黃國昌昨臉書再質疑，表示之前「已經留了餘地」，要求陳回答2個與寶和會的簡單問題。

陳明文說，他不認識鍾等人，黃國昌要爆料也應該舉證，證據會說話，他從未跟這些人接觸過，無法接受「曾參殺人」這種說法，還要曾參去證明自己無罪，再一次提醒黃國昌，起初爆料認為有12次監獄特見槍手，特見的人是誰黃應該要點出來，一開始說他有特見，但他都沒特見。

陳明文說，至於增見則是稀鬆平常的選民服務，這次提起的服務事件，就是嘉義服務處轉到台北服務處，再轉去法務部，不過服務處也會自我檢討，未來盡量要篩選增見的服務案件，不要讓外界做文章。

黃國昌臉書也影射陳明文透過總統府高層聯繫館長，陳明文則說，他是親自跟館長秘書小宇聯繫，沒有透過任何高層，秘書敲定時間後，才去跟館長會面，彼此相談甚歡，把整個疑慮說清楚，包括法務部矯正署的回函，可證明他沒有幫館長槍擊案的槍手增見或特見，館長也很清楚了解。

陳明文說，他也在和館長談到如何打擊犯罪，也會在立法院提案，無論組織犯罪或檢肅流氓條例也好，一起打擊黑幫，這是社會共識，不需要消費任何人，沒有誰要消費誰的問題。

媒體問到是否會上館長直播？陳明文說，他不是想利用館長來贈熱度，上直播不是他的本意，兩人見面只是要釐清跟竹聯寶和會從未謀面和通聯。

媒體問到，最近黨內黑幫爭議是否衝著英系？陳明文說，他不希望有政治因素存在，尤其在他這件事情，一開始理解黃國昌身為律師，在法庭上提出的說法，但再一次點名就沒辦法接受，也希望社會能夠了解，讓整個事情更清楚。

陳明文說，黃國昌身為法律人應該了解證據會說話，黃國昌曾經在當立委時被影射與學生有曖昧關係，潑他髒水的人也沒提出證據，「我們也相信他啊」，但證據會證明一切，竹聯幫寶和會他不認識就不認識。