聽新聞
test
0:00 / 0:00

北士科案市長室會議無錄音錄影 綠批柯文哲

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒林佳彣／台北報導
北市議員簡舒培。本報資料照片
北市議員簡舒培。本報資料照片

北士科案延燒，T16、T17、T18基地招標條件遭質疑為新光人壽量身打造，民進黨議員昨批評前市長柯文哲在市長室會議沒錄音、錄影，酸柯公開透明破功。柯市府時期的秘書長、現任市府參議陳志銘說，錄音、錄影非唯一關鍵；民眾黨議員則呼籲，標準應一致避免無限上綱。

議員簡舒培指出，柯文哲面對北士科案不斷強調公開會議紀錄、錄音就會水落石出，實情是除與北士科地上權潛在投資者訪談沒錄音錄影，就連2021年3月3日市長室會議核准北士科三基地分開招標、權利金底價下修、T17和T18採價格決標的簽呈中，市府也沒錄音。她質疑「難道市長跟公務員也沒義務參加會議嗎？」嗆柯公開透明又破功、作賊心虛。

議員林延鳳發現，2021年9月30日柯市府審查新壽資格標時，發現未提供董事會紀錄和代表人印章樣式公證，雖法規可要求補件，但一般開標當下發現資料缺漏，會請廠商說明或要求當天補件，否則將判定資格不符。

但新壽所犯「低級錯誤」，柯市府卻未宣布資格不符讓其流標，反而發函要求限期補正，林延鳳質疑柯市府從公僕淪為財團家僕。

柯市府時期秘書長、現任市府參議陳志銘說，大家只看到柯文哲2021年3月3日決議事項就討論，忽略源頭是主辦機關與規畫顧問公司綜整廠商訪談後簡報，比對兩者關聯性，就能了解事情全貌，錄音錄影非唯一關鍵。

北市議會民眾黨總召、議員陳宥丞說，民進黨議員先前質疑柯市府與潛在廠商會談沒錄音錄影，但專案小組卻說若廠商願說明，基於公益、協助調查能不公開，且柯市府訪談有備忘錄，絕對公開透明，法律也沒規定要錄音錄影，呼籲民進黨議員標準一致，不要無限上綱。

北士科 柯文哲 議員

延伸閱讀

柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

北士科投標資料缺漏 綠議員嗆柯文哲「淪財團家僕」

免再團進團出！柯文哲對立院投票鬆口 民眾黨前高層指「內部擺不平」

柯文哲曝業障重批「圍魏救趙」 蔣萬安指市民只關心1事

相關新聞

北士科專案小組 要約詢柯文哲、黃珊珊

北市議會成立調查專案小組，分別調查北投士林科技園區地上權、京華城容積案，昨天首度開會。其中北士科專案小組待14日開會後，...

北士科案市長室會議無錄音錄影 綠批柯文哲

北士科案延燒，T16、T17、T18基地招標條件遭質疑為新光人壽量身打造，民進黨議員昨批評前市長柯文哲在市長室會議沒錄音...

北士科案議會專案小組首次會議 將邀柯文哲、黃珊珊說明

北士科案持續延燒，柯市府遭質疑遭標條件為新光「量身打造」，議會更組成專案小組調查此案，今天舉行第一次會議，經過1個小時討論，小組召集人、議員張斯綱裁示將先請市府提供資料，下周二開會釐清案情後，再來約詢相關人員，包含基層承辦人、前市長柯文哲、前副市長黃珊珊，元大、新光等得標商，還有14間市府約談潛在投資商，都在約詢名單內。

北士科投標資料缺漏 綠議員嗆柯文哲「淪財團家僕」

北士科案持續延燒，議員林延鳳今指出，新壽投標T17、T18時資料缺漏，一般來說當日沒補正就會判定資格不符，但柯市府竟令下...

京華城疑點...游淑慧：神秘容積移轉機制 30%代金有無低估？

北市議會組成9人小組調查京華城案，今天小組成員第一次開會，召集人、北市議員游淑慧說，京華城容積疑義，除了被監察院糾正的2...

影／京華城容積率爭議 蔣萬安：絕對配合調查

台北市長蔣萬安今天下午出席文昌宮捐贈北市消防局水箱消防車捐贈典禮，會前接受訪問時，蔣萬安回應京華城容積率爭議，表示已配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。