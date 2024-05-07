北士科案市長室會議無錄音錄影 綠批柯文哲

北士科案延燒，T16、T17、T18基地招標條件遭質疑為新光人壽量身打造，民進黨議員昨批評前市長柯文哲在市長室會議沒錄音、錄影，酸柯公開透明破功。柯市府時期的秘書長、現任市府參議陳志銘說，錄音、錄影非唯一關鍵；民眾黨議員則呼籲，標準應一致避免無限上綱。

議員簡舒培指出，柯文哲面對北士科案不斷強調公開會議紀錄、錄音就會水落石出，實情是除與北士科地上權潛在投資者訪談沒錄音錄影，就連2021年3月3日市長室會議核准北士科三基地分開招標、權利金底價下修、T17和T18採價格決標的簽呈中，市府也沒錄音。她質疑「難道市長跟公務員也沒義務參加會議嗎？」嗆柯公開透明又破功、作賊心虛。

議員林延鳳發現，2021年9月30日柯市府審查新壽資格標時，發現未提供董事會紀錄和代表人印章樣式公證，雖法規可要求補件，但一般開標當下發現資料缺漏，會請廠商說明或要求當天補件，否則將判定資格不符。

但新壽所犯「低級錯誤」，柯市府卻未宣布資格不符讓其流標，反而發函要求限期補正，林延鳳質疑柯市府從公僕淪為財團家僕。

柯市府時期秘書長、現任市府參議陳志銘說，大家只看到柯文哲2021年3月3日決議事項就討論，忽略源頭是主辦機關與規畫顧問公司綜整廠商訪談後簡報，比對兩者關聯性，就能了解事情全貌，錄音錄影非唯一關鍵。

北市議會民眾黨總召、議員陳宥丞說，民進黨議員先前質疑柯市府與潛在廠商會談沒錄音錄影，但專案小組卻說若廠商願說明，基於公益、協助調查能不公開，且柯市府訪談有備忘錄，絕對公開透明，法律也沒規定要錄音錄影，呼籲民進黨議員標準一致，不要無限上綱。