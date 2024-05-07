北士科專案小組 要約詢柯文哲、黃珊珊

北市議會成立調查專案小組，分別調查北投士林科技園區地上權、京華城容積案，昨天首度開會。其中北士科專案小組待14日開會後，將約詢前市長柯文哲、前副市長黃珊珊等人；京華城調查小組則擔心調閱資料外流，要求要有浮水印及編號。市長蔣萬安表示，尊重議會調查職權，希望盡快釐清事實，讓真相水落石出。

「北士科T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」召集人為國民黨議員張斯綱，針對調查範圍及約詢對象，張說，從柯文哲、黃珊珊、前副秘書長林育鴻及產發局科長、基層承辦人等，還有金仁寶、新光人壽等當初市府訪談的14家潛在投資商，都應列為約詢對象。

張斯綱說，廠商若願配合說明，將不開放，以錄音錄影為主，若廠商不願意或不克前來，也沒有公權力、強制力，也許可以書面意見替代；至於當時的市府決策、工作人員，則比照會議採開放，同時公開直播。

張斯綱說，小組任務是檢視過程中有無疏失或違法，並非要政治清算；議員詹為元說，案情疑慮可透過專案小組調資料檢視。議員黃瀞瑩說，專案小組就是要呈現事實，別用有色眼光看待。

由於北檢已對北士科案列他字案調查，議員擔心調閱資料會因偵查不公開遭阻，張說，尚未收到檢調來函，若有涉及招商等秘密文件，則採秘密會議、現場調閱。

至於「京華城容積弊端調查小組」，召集人、國民黨議員游淑慧說，民眾黨發言人吳怡萱、陳智菡嗆聲手上有資料，為避免資料外流，即起專案小組索資，請都發局一律加蓋浮水印和編號。

民進黨議員洪健益也說，希望資料不要滿天飛提供給「某政黨」；民眾黨遭影射，黨籍議員陳宥丞也回應，不需針對政黨，政治攻防非專案小組討論重點，大家都認同密件不能公開。鍾小平則提醒速度要快，否則柯文哲萬一轉偵字案，就會因偵查不公開無法索資。

京華城調查小組也決議，市府應整理大事紀，並提供監察院調查京華城案相關資料、市府與京華城歷次訴訟資料等給專案小組。

對於議會將邀柯文哲、黃珊珊說明，蔣萬安說，政風檢調、議會九人小組都已啟動調查，應留給辦案人員充分空間，好好調查釐清真相，有不法追究，沒有問題也還給當事人清白。