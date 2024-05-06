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北士科專案小組14日開會 約詢北市府承辦人員

中央社／ 台北6日電

北士科案爭議不休，台北市議會專案小組今天表決由國民黨台北市議員張斯綱擔任召集人，並宣布14日召開首次會議，將先約詢北市府相關承辦人員，請台北市產發局10日備妥資料。

為釐清前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案，台北市議會跨黨派議員組成專案小組。其中，北士科案專案小組成員為國民黨市議員詹為元、陳炳甫、林杏兒、張斯綱，以及民進黨議員簡舒培、林亮君、林延鳳，和民眾黨議員黃瀞瑩、新黨議員侯漢廷。

台北市議會財政建設委員會今天進行專案小組預備會議，針對專案小組名稱、決定調查範圍及對象進行討論和表決。

會中經提名表決後，由張斯綱擔任專案小組召集人，並定調專案小組名稱為「北投、士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」。

經小組成員們討論後，張斯綱宣布，請台北市產發局於10日下班前，將3基地相關背景資料備齊給專案小組成員，包括錄音、錄影和會議紀錄等。

同時，也請專案小組成員們取得資料後，不要先行公佈或上網，否則開會就沒有意義，並會成為資料揭露大賽，回到一般委員會處理即可。

張斯綱指出，下次會議時間訂定為14日上午，會議重點將先約詢台北市政府工作人員，包括相關承辦人員、科長和局長等；經首次會議獲大致釐清後，再約詢本案14家潛在投標廠商；視本案疑點後，再決定府內其他工作人員的約詢順序。

他說，待聽取首次會議相關約詢內容後，再決定第2次會議內容，另若遇機密文件則採秘密會議進行。

張斯綱 議員

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