快訊

影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

影／密集恐懼慎入！ 鳥嘴潭1夜狂逮上萬隻海蟾蜍

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

民眾黨519集會遭疑轉移焦點 柯文哲：哪有什麼3大案

中央社／ 台中5日電

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與，外界解讀黨主席柯文哲想轉移置身3大案焦點；柯文哲今天表示，「哪有什麼3大案，給他們去打」。

柯文哲今天出席台灣民眾黨台中市黨部在太平區羽饌美食會館舉辦「小草訓練營」，會後媒體堵訪，對於519集會抗議的訴求，柯文哲表示，總結總統蔡英文過去8年施政跳票部分，期待下一任政府對這些跳票政策的計畫。

北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告，媒體今天追問，519集會是否轉移置身台智光、京華城、北士科3大案的焦點，柯文哲則說，「哪有什麼3大案，給他們去打」。

台灣民眾黨台中市黨部5日在太平1家餐廳舉辦「小草訓練營」，柯文哲為講師，講題為民眾黨2026與2028的規劃與準備，演講準備資料分析2024的成功與失敗之處，以及民眾黨的族群為何。

地方黨部成員前一天公布行程，行程中表定上午11時開放媒體入場，柯文哲將在11時30分上場，柯文哲到場後發現有媒體在場，他直指這是內部的東西，怎麼會有媒體，還連講「我不同意、我不同意」；柯文哲對與會者表示，「上課要有上課的樣子」，工作人員隨即要求媒體退出會場。

北士科 台灣民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

布局2026新北市長？黃國昌：我會盡全力為柯文哲再戰2028努力

是否藉519活動轉移三大案焦點？ 柯文哲：由他們去打

柯文哲台中場「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場

京華城案再問柯文哲..高嘉瑜還原當年質詢：誰支持560%?

相關新聞

柯文哲台中場「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場

民眾黨上午在台中市太平區舉辦小草訓練營，最近深陷北市「三大案」的民眾黨主席柯文哲出席擔任講師，但他到場後發現有媒體，立即...

柯文哲陷三大案…小草「選哲」信仰破滅 民眾黨何去何從

民眾黨主席柯文哲今年初總統大選拿下超過369萬多票，一躍成為台灣第三大政黨，短短不到半年，卻深陷自己台北市長任內釀出的三大案風暴，隨著一個個關鍵公文出爐，柯文哲「國王的新衣」被揭開，議員調侃柯也是與財團一起「刀叉吃人肉」，讓堅定信仰柯的小草們情何以堪，民眾黨又該何去何從？

京華城案再問柯文哲..高嘉瑜還原當年質詢：誰支持560%?

京華城史上最高容積率爭議，除上周台北市議員簡舒培出示2分市府專簽資料，指京華城2020年3月17日向前市長柯文哲市長室陳...

議員秀出關鍵備忘錄 北士科案「柯文哲為新壽量身定做」

北市前市長柯文哲深陷三大案，藍綠議員昨猛攻北投士林科技園區爭議案，直指新光人壽三度訪談建議柯市府，應該個別招標、不限產業...

北士科案為新壽量身訂做？民眾黨嗆綠議員「假的講一百次也不會成真」

民進黨台北市議員林延鳳今天表示，北士科T16與T17、T18分開招標，就是替新壽量身訂做。民眾黨發言人吳怡萱晚間批評，議...

柯文哲為新光集團將北士科地一分為三？ 產發局點出原因

北士科案爭議，民進黨議員林延鳳今指，新光人壽投標T17、T18並得標，也參加T16標案，但投資計畫書內容不佳，遭委員打最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。