冷眼集／柯文哲人設翻車 失望「小草」恐出走

柯文哲過去以公開透明、清廉形象自豪，總統大選後柯文哲聲量下滑，近期被爆出擔任台北市長任內京華城、北士科、台智光等弊案，「人設」再度翻車，柯文哲是否涉案仍有待司法釐清，不過即便最終還給柯文哲清白，但柯文哲公信力已經受到質疑，民眾對柯也存在涉貪的印象，恐重創民眾黨。

柯文哲素人從政，有別於傳統政治人物，柯文哲敢怒敢言，以清廉公開透明自豪，柯還曾說，上位者要用德性來領導下位，所謂「上梁不正下梁歪」。

柯文哲當初上任台北市長時，主打要查辦台北大巨蛋、美河市、松菸文創園區、雙子星、三創園區案，稱為五大弊案，卻查不出重大弊端，五大弊案草草收場，其中，台北大巨蛋案，還是由台北市長蔣萬安上任善後啟用，柯文哲打弊行動淪為笑話。

柯文哲時常把打弊跟清廉掛在嘴邊，曾自詡擔任市長後沒有一個案子上過政論節目，也沒有局處首長因弊案下台，結果好景不常，僅柯文哲首任市長四年做到，柯文哲第二任市長任期，弊案連連，其中，以北市府前勞動局長陳信瑜涉案層級最高，陳信瑜把首長特別費拿來核銷家族聚餐；柯文哲任內的殯葬處副處長王文秀涉及跟業者收賄、洩漏標案資訊，去年九月也被起訴。

柯文哲最大的支持群眾是年輕人，而年輕人最厭惡是貪汙，如今柯文哲被列為北士科、京華城案被告，雖然不能代表柯文哲一定有涉貪，但傷害已經造成，恐怕讓支持柯文哲的「小草」失望出走；就算最終柯文哲證明清白也為時已晚，恐將衝擊民眾黨二○二六地方選舉成績，甚至會影響民眾黨長期的政黨發展。