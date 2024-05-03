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柯文哲說好的公開透明？北市產發局證實 北士科14場會議全沒錄音

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柯文哲公開透明破功？北市產發局證實：北士科14場會議全沒錄音

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲因京華城和北士科等爭議案遭列為被告，他上午在立法院受訪時表示，這就是典型的圍魏救趙，應該要辦的是台智光案，但他們不敢，因為藍綠都有，辦下去會死人，就開始潑糞戰術。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲因京華城和北士科等爭議案遭列為被告，他上午在立法院受訪時表示，這就是典型的圍魏救趙，應該要辦的是台智光案，但他們不敢，因為藍綠都有，辦下去會死人，就開始潑糞戰術。記者余承翰／攝影

北市前市長柯文哲深陷三大案風暴，今嗆藍綠都不敢公開會議記錄，但議員林延鳳昨踢爆，柯市府與廠商共14場訪談均無錄音、錄影，形同密會，號稱公開透明的柯文哲竟容許首長拜會財團毫無記錄。北市產發局今天證實，14場會議確實都沒錄音，目前政風處已介入調查。

知情人士指出，士北科14場潛在投資人拜訪會議紀錄，市府查出全沒錄音檔，還原當時是柯市府的府級，從上而下交辦給產發局開會，但沒有交代錄音，也沒有要製成文字的會議記錄，只有備忘錄，這些疑點，政風處都會涵蓋調查。

「柯文哲說得這麼多、做得這麼少。」該人士表示，通常跟企業界諮詢會議，產發局不會特別錄音，尚可理解，但柯文哲的問題是口口聲聲說要全都要公開透明，今天還嗆藍綠都不敢公布會議記錄，但如今就是不攻自破，不僅士北科諮詢會議沒記錄，台智光案也被發現應該存在的內簽或會議備忘錄，並無資料，議價決策過程會議備忘錄也付之闕如。

北市產發局長陳俊安坦言，14場會議都沒錄音，因為過往機關內部跟廠商的洽談，都不太會主動錄音，這是對廠商的尊重與互信，才會以備忘錄方式記載和廠商訪談的重點；由於政風處已經介入調查，後續會如實提供調查所需資料。

林延鳳指出，號稱公開透明的柯文哲，竟容許首長拜會財團毫無記錄，柯恐隻手遮天，呼籲政風處應窮盡一切努力，尋求其他證明途徑還原真相。

北市 柯文哲 風暴

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