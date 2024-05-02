昔辦弊案…如今北士科、京華城案列被告 他曝柯文哲與民眾黨「最大魔障」

民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長任內，北投士林科技園區地上權招商、京華城的容積案爆發弊案疑雲，不僅遭藍綠夾殺，還有民眾告發柯文哲涉犯貪汙治罪條例，並遭台北地檢署列為被告。媒體人黃揚明指出，北士科、京華城兩大案不僅傷害柯文哲人設也影響民眾黨前景，日前柯一句「若2026年選得很差，那就可以收攤了」恐成柯與白營的「最大魔障」。

柯文哲擔任北市長時的北士科、京華城淪為2大弊案，不僅北市議會組成跨黨派專案小組調查，甚至有民眾告發柯文哲涉犯貪汙治罪條例，因此被北檢列為被告。台北市長蔣萬安對此表示，「還原真相、毋枉毋縱」，如果有問題查出來就依法辦理；台北市議員苗博雅則指出，柯遭列被告不見得貪汙，「但行政層面有問題，是肯定的」。

北士科、京華城弊案鬧得沸沸揚揚，媒體人黃揚明發文感嘆，民代不斷爆料、市府協力調查，彷彿柯文哲2014年上任台北市長後調查五大案的氛圍，「不知道柯文哲有沒有想過自己卸任後會遇到這樣的處境」。

黃揚明表示，柯文哲是否涉貪仍待調查，若最終經司法檢驗還柯文哲清白，反讓他2028角逐總統寶座之路冠上金鐘罩。

不過，黃指出對柯文哲而言，兩大弊案傷害最大的是他自己的人設，因柯曾形容台灣政商關係「非常高雅」、「用刀叉在吃人肉」，若弊案屬實，柯將成為政商關係的其中一環，柯粉必將大失所望。

對民眾黨而言，2026年九合一大選能夠宣傳的僅有柯文哲的8年政績，若2大弊案經司法認證屬實，柯文哲的8年政績與貪腐、圖利等負面形象扯上關係，黃揚明直言「民眾黨必將全面潰敗」。最後，黃回憶柯文哲上周接受專訪時曾脫口「若2026年選得很差，那就可以收攤了」，如今恐成民眾黨與柯文哲「最大魔障」。