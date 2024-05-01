京華城登報喊冤 藍綠：疑點重重

京華城昨在報紙刊登廣告喊冤，聲稱卅七年來始終被北市府霸凌，容積率取得一切合法，籲蔣市府移送檢調偵辦，未來對不實指控等將提告。藍綠皆質疑，京華城取得高額容積過程疑點重重，大動作登報喊冤是要幫誰解套？民眾黨回擊批藍綠故意帶風向，有人還提供錯誤訊息，「碰到柯文哲，藍綠就一家親？」

針對京華城、北士科及台智光等北市三大案，議會各黨團今將成立九人小組調查。京華城昨刊登廣告為高容積率辯白。北市議會工務委員會要求都發局等單位專案報告「京華城容積弊案究責進度」，過程砲聲隆隆，藍綠議員不滿案情無實質進度，要求撤銷京華城建照、以代金繳回過多的容積獎勵。

民進黨議員許淑華認為，京華城新建商辦並非都更案，卻依都計法申請容積獎勵，創設名目拿到史上最高容積獎勵，獲益上百億元還多得二萬多坪利益。京華城大動作是此地無銀三百兩，試圖為台北市前市長柯文哲洗白，完全自打嘴巴。

京華城昨登廣告，聲稱卅七年來始終被北市府霸凌。此案也引發藍綠白三政黨大混戰。圖為京華城拆除後的工地樣貌。本報資料照片

國民黨議員游淑慧說，最愛指點江山的柯文哲躲起來，卻把財團好朋友搬出來；監察院和議會調查二○二二年柯文哲縱放高容獎給京華城，結果京華城和民眾黨口徑一致轉移焦點。

針對藍綠質疑，民眾黨發言人吳怡萱說，對於京華城案，游淑慧要去問問副市長李四川，不要刻意掩蓋事實，內行人說外行話。

台北市長蔣萬安說，市府的態度與立場就是「釐清事實、調查真相」，已指示政風啟動調查、還原過程，有問題一定依法追究，沒問題就還當事人清白。對京華城超額的容積獎勵，蔣萬安說，他已經請都發局一個月內研議因應。

都發局長王玉芬回應，「我個人認為某個程度有疑義」，爭議點在於容獎與公益回饋措施的對價關係被質疑不對稱。

黃珊珊：別潑髒水 有問題送檢調

台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊回應京華城改建案說，柯文哲上任後依法行政，恢復百分之五百六十的容積率，完全就是按照監察院的糾正報告，請不要再潑髒水，有問題就送檢調。

京華城董事長陳玉坤昨表示，京華城百分之五百六十容積是當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，加上依都市計畫法第廿四條拿到百分之廿容積獎勵，以及花費約四十四億元取得容積移轉百分之卅，才有百分之八四○容積率，一切都是合法取得，無任何一任台北市長圖利。

民進黨：柯別再閃躲 出面說清楚

民眾黨團昨也公開北士科當年招商的十四場次，與潛在投資人的訪談座談會議紀錄，要求蔣市府成立澄清專區，不要放任議員用擠牙膏方式對柯文哲超譯爆料，「請蔣市府In起來，不要再chill了。」

民進黨發言人吳崢昨也再針對北士科案表示，為什麼同樣的科技園區專用區，卻有著截然不同的待遇，包含底價、土管規定、有無投資計畫書都不同，是否是有意為之，讓特定人拿到好處？指令是否又直接來自市長室？呼籲柯文哲別再閃躲，出面說清楚。