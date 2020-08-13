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配合美國制裁 彭博：中資銀行傳停11中港官員開戶

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電

美國財政部上周宣布就港區國安法制裁11名中港官員，金融機構為他們提供服務也有可能同被制裁，影響進入美國金融體系。彭博昨日引述消息報導，在美國擁有業務的中資大型國有銀行，包括中國銀行、建設銀行和招商銀行，對受制裁官員新開設戶口持謹慎態度，至少一間銀行已暫停為他們開戶。

明報引述彭博指中資大行希望保障至關重要的美元融資渠道和海外網絡，因此採取臨持措施。另外，部分銀行禁止經美國進行的交易，原來可立即處理的交易也須經合規部門審批。

早前市傳花旗及渣打已暫停一些受制裁官員的相關帳戶，財經業界團體「思言財雋」發言人陳漢輝認為，中資銀行若暫停被制裁官員開設新戶口，或是在研究如何應付美國制裁。據美國制裁條款，銀行要與相關官員完全斷絕業務往來，陳估計最終會否關閉帳戶，視乎美國是否嚴格執行金融制裁，及中國對相關做法的取態，中資行會希望在中美間取得平衡。

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