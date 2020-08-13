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美中在台港連續過招 激烈中見節制

世界日報 / 社論
美國衛生部長阿查爾（左）訪問台灣的最後一個行程，到五股參觀口罩工廠，離去前近距離短暫回應媒體提問。記者林俊良/攝影
美國衛生部長阿查爾（左）訪問台灣的最後一個行程，到五股參觀口罩工廠，離去前近距離短暫回應媒體提問。記者林俊良/攝影

近幾月來，美中之間較勁一項接一項，從經貿、新疆維吾爾族人權、華為，到禁止與抖音和微信交易，美中關係緊張提升到新高度。美方派遣衛生部長訪台，為美台關係加碼，有意讓北京難堪；美國駐北京大使館微博上的館徽修改，去掉「中國」字樣，只留「北京」，似隱含深意。而中方抓捕香港泛民派15位領袖，在自己地盤上對美國示威，但兩天後交保放人，雙方都謹慎算計，不讓事態失控，你打你的，我打我的。

川普總統在選前有步驟、有系統地挑戰北京，是選戰策略。戰火延燒到北京最在意的台灣，美國宣布衛生部長阿查爾訪台之際，唯恐效果不夠強，還宣布出售四架高性能無人偵察機給台灣。

美國在台協會稱衛生部長訪台，是「台灣旅行法案」的一環，但訪台的衛生部長政治性稍低，不是國務卿、國防部長或國安顧問等政治象徵意義更高的官員，美方這一步還是經謹慎評估，顧忌對美中關係破壞不要過於嚴重。美國在台協會前台北辦事處長包道格就說，非政治性官員訪台，「意味他們(白宮)嘗試盡可能接近中國的紅線，但不想逾越它」。

值得注意的，美台之間並不如外界預料的水乳交融；雙邊簽署「醫療合作備忘錄」形式，具體呈現美台關係的實質：備忘錄不是由阿查爾與中華民國衛福部長陳時中共同簽署，意在避免過於明顯呈現美國承認台灣的國家地位，最後由美國在台協會與北美事務協調會兩個白手套代表簽字，兩國衛生部長只是觀禮見證，可見華府還有顧忌，為自己也為北京留餘地和面子。

兩位部長最後也簽署一項共同聲明，但外交文書上，意義弱了些。對台灣來說，當然希望兩國部長能簽訂協議，美國卻擔心逾越一中政策紅線，堅持不肯。

另一方面，北京國台辦發言人與外交部發言人先後表達抗議，但反應還算溫和，表態層次未提高。蔡英文在總統府歡迎阿查爾訪台時，大陸軍方派殲10戰機短暫越過海峽中線，算是例行抗議姿態。

香港則是中國的主場。北京依港區國安法，嘗試過去不能想像的管治手段，港警搜查和逮捕媒體負責人和泛民派領袖，目的在對美國示威。從7日美國財政部公布制裁11名京港官員，將凍結他們在美國資產和簽證權利。中共立即以牙還牙，制裁美國聯邦參議員盧比歐等11人。但中方下手非常謹慎，11人中沒有任何川普政府成員，看來在避免觸怒美方，怕事態鬧大更難收拾善後。

西方對中共改變對香港態度，質疑和指責壓力一波接一波。美、英、加、澳、紐等國組成的「五眼聯盟」外長9日發表聯合聲明，譴責北京暫停香港立法會選舉，取消民主派候選人資格。香港警方次日即以「勾結外國勢力」等罪名逮捕黎智英父子、李柱銘等15名泛民派領袖，超過200名港警進入壹傳媒大樓搜證，置新聞和言論自由於不顧，舉世譁然，歐美媒體紛紛批判。

雖然被捕者經36小時後，11日晚間陸續獲保釋，但外界擔心香港過去秉持普通法「不溯既往、無罪推定」的法治精神將毀於一旦，而相關嫌犯遭控「勾串外國或境外勢力」重罪，最後能否公平審判機會，而不是片面羅織罪名，甚至「被送中」至大陸審判，事件將更惡化。

北京對美國偏重用「虛招」，對香港敢肆無忌憚，主要認定香港是自己地盤，中共習於「關起門來打狗」，做給大陸人民看。央視新聞聯播後的快評強調，應對美國方針是「你打你的，我打我的」，引用毛澤東說「打仗並沒有什麼神秘，打得贏就打，打不贏就走，你打你的，我打我的。什麼戰略戰術，說來說去，無非就是這四句話」，中共還在迷信毛澤東。

美方連串主動出擊下，北京的應對方針確實有些改變。外交部對外發言已減少咄咄逼人的戰狼式口徑，開始左閃右躲，一切以撐過11月3日美國大選為最高宗旨。楊潔篪、王毅兩位對外關係最高官員相繼發表軟調言論，期待和美國恢復協商，但美方回應冷淡，只想中方履行貿易協議對美大採購，目前恢復正常交流的機會不高。

美國不斷出手，華為已承認芯片9月中斷貨，生產受打擊；抖音、微信也重創，但華府並未逾越北京紅線。中共在香港如太過火，不顧「一國兩制」，踐踏香港法治，香港人心更疏離，國際輿論也與中共為敵，讓中共形象降至40多年的冰點。

美中關係

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