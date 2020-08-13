美司法部：中駐休斯敦使館只是「冰山一角」

美國司法部的資深國安官員周三 (8月12日) 在華府智庫一場活動中表示，中國駐休斯敦總領事館長期被美國聯邦調查局認定是中國竊取美國知識產權的基地。美國司法部的助理國安檢察官德梅爾斯(John Demers) 在活動中表示，當美國政府上個月下令關閉中國駐休斯敦總領事館時，他們並非隨意決定將該領事館當作中美爭端的其中一個目標。

德梅爾斯指出，美國政府的舉動是為了打亂中國政府在該領事館所從事的一些行動。他說過去一段時間，美國30多個城市通報了50起有利於中國的知識產權與資安情報相關的間諜案，而中國駐休斯敦領事館只是冰山一角。

德梅爾斯説，美國政府近期從各方面對中國短視頻軟件TikTok進行限制，是因為這個軟件可以輕易取得敏感的個人訊息，有時候包含個人的聯絡人與位置。他表示，如果美國在開發與建設5G資訊與電話網絡的過程中使用華為設備的話，將會暴露更多美國人民的資訊。

為了防止類似風險擴大，美國政府極力說服歐亞盟國提防華為設備可能帶來的影響，並避免在5G網絡中使用中國制的設備。德梅爾斯説，美國政府預計在2020年針對其他中國入侵電腦系統的案件提起刑事訴訟。他透露，美國司法部正在重新安排檢察官審理與中國相關的案件。

美國也基於國安考慮，於8月5日宣布將下架大量中國軟件。在這個名為「網路清潔 」的計劃中，美國與歐盟為了抵抗對資訊私密性丶安全丶人權與原則性的合作造成的威脅，決定共同建立一個數據標准。

「歐盟逐漸意識到中國帶來的危險」

此外，德梅爾斯還說，中國近年來在香港與新疆的政策與作為，讓歐盟意識到中國的威脅，也使歐盟在中國議題上的立場與美國越來越接近。他說：「在我與歐盟夥伴的談話中，香港與新疆的人權迫害是最大的兩個話題。美國與歐盟在許多議題上立場不同，但我們有相同的政治理念，所以當我們針對中國人權議題進行討論時，這些理念十分有幫助。」

歐盟與英國先前都針對香港政府以《港區國安法》逮捕壹傳媒創辦人黎智英一事，強烈譴責港府。此前，歐盟與英國也分別針對港府取消12名民主派立法會候選人的參選資格，以及延後立法會選舉一年而批評港府。

美國政府則是批評中國違反當年對英國的承諾－中國曾在香港回歸時，與英國簽訂條約，答應讓香港回歸後享有50年高度自治。

楊威廉/張慈 (綜合報導）

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