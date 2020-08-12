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「被美國激怒了」環時調查：97%中國網民喊出這一招

世界日報 / 中國新聞組╱北京12日電
圖／世界日報提供
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中美關係惡化，中共黨報環球時報發起調查問券顯示，超過97%的中國網民支持「國家採取反制措施回擊美方挑釁」。報導引述學者稱，這主要是因為大部分的中國人都被美國近來的一系列打壓激怒了。

據報導，該項名為「中美關係調查問卷」自10日下午起持續24小時讓網民選填。至11日下午截止投票時，有超過14萬名網民參與投票。

環球網推出的調查問卷一共包括六個單選題，每個問題有四至五個選項，題目設計分別涉及「美方制裁中國官員如何定性」、「美方頻繁打壓中國的心態」、「對美好感度」等話題。

在「美國制裁香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦主任夏寶龍等11名官員，你認為該如何定性美方的這一行為？」問題上，有近80%的網民選擇了「對中國內政的粗暴干涉」。

問卷的第三個問題「美方集中火力攻擊中國共產黨，目的是什麼？」中，有96%的投票者選擇了「挑撥中國人民與中國共產黨的關係，破壞中國的團結」和「有利於開展對華新冷戰的動員」。

值得注意的是，對於「是否支持國家採取反制措施回擊美方的挑釁？」有超過97%的網民選擇了「堅決支持，這涉及到國家尊嚴及根本利益」。

對此，學者李海東表示，「大部分的民眾都主張以牙還牙，強硬回擊，這無疑是很正常的，因為大部分的中國人都被美國的近來的一系列打壓激怒了。但同時要注意到中國民眾理性的聲音同樣很強大，很多人清醒的認識到發展自己，堅持改革開放才是核心利益和力量源泉。」

對於問卷最後一個問題「你喜歡美國嗎？」，有超過90%的網民選擇了「從來都不喜歡」、「 曾經喜歡過，但愈來愈不喜歡」。

李海東認為，在美方的打壓措施中，受傷害最大的恰恰是那些曾經對美國有好感，甚至嚮往美國的人，比如在美國讀書的中國學生。

美中關係

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