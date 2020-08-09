美制裁令 林鄭等11官員臉書「禁登廣告」

香港特首林鄭月娥8日在臉書發文，質疑美國將她簽證資料交美國財政部，是否有違人權。臉書立即回應公司有法律責任對被制裁採取行動。

臉書香港回應表示，被列入制裁名單的有關臉書帳戶，將被禁止使用任何存在支付行為的服務，又指公司有法律責任對有關帳戶採取行動。

林鄭月娥就任特首後，2017年7月以她本人名字，開設臉書及Instagram官方專頁，分別有近14萬及7萬多個追蹤者，並曾在平台舉行網上直播。

臉書香港發言人說，任何臉書帳戶一旦被美國政府的外國資產控制辦公室列入其國民及被阻禁者名單進行管控，臉書有法律責任對這些帳戶採取行動。臉書的服務營運必須受美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，被制裁人士的個人帳戶或專頁，將禁止使用所有涉及錢銀交易的推廣功能，例如不能在臉書貼文下廣告，企業管理平台及廣告管理員等工具亦會被停用。至於香港政府其他專頁，以機構名義管理專頁則不受限制。