美中關係持續緊張 兩國「熱戰」可能性增加

有海軍少將銜，曾任中國人民解放軍國防大學軍事後勤與軍事科技裝備教研部副主任的張召忠，7月28日在「局座召忠」的個人微博帳號下發表有關「#中美關係恐面臨更大風險#」的文字及影片評論，主要觀點是「中美關係急轉直下，未來四個月戰爭威脅增大」。

這位頻繁出現在中國央視的軍事問題評論員稱，一個月之內，美國兩個航母戰鬥群來回穿梭於印太和南海，美國還聯合日本、澳洲、印度輪番到南海叫陣。他說，「川普上台後對中國發動了史無前例的貿易戰，接下來是科技戰、外交戰、輿論戰，各種甩鍋大戰，現在戰火正在向軍事領域蔓延，擂台已經在南海和台海擺開。未來四個月，隨著川普選情越來越糟糕，為了轉移國內的注意力，靠反華來爭取選票，鋌而走險的可能性在增加，戰爭的威脅在增大。有備無患，我們必須丟掉幻想準備打仗，遏制戰爭最好的辦法，就是做好戰爭的準備！」

到7月30日，張召忠此條微博已被轉發39000多次，獲12萬3000多個點讚。網友對該條微博的評論五花八門，有表示擔心的，有支持進入備戰狀態的，也有祈求世界和平的，還有人質疑為何「不管是美國也好台灣也罷，公開反中就能或者說那些政客認為能獲得更多選票呢」。

美國華裔政治學者夏明近日也對中美發生熱戰的可能性發出警告。美國宣布關閉中國駐休斯敦領館後，夏明在接受德國之聲採訪時表示：「中國和美國已經進入冷戰時代，而且熱戰打起來的可能性很大，特別是在未來的6個月。從中國角度看，中國政府有可能借疫情、各國無暇顧及的機會在台灣、印度等地冒險。從美國來看，川普的政治生命基本到此，為了還能有一線生機，或者是試圖在他的這一屆任期內留下政治遺產，他有動力冒險。」他還說，「川普可能冒險的地方我認為是南海，在南海針對中國人造島嶼、軍事基地用兵，我認為可能性很大。」

台海局勢詭譎

6月以來，中美因新冠疫情而延緩數月的南海對抗確實呈重新抬頭之勢，台海情勢也不安寧。

6月底，中國宣布7月1日至7月5日在南海西沙群島海域進行為期5天的軍事演習。中國官媒稱，此次西沙軍演旨在展示奪島作戰能力。美國五角大樓立即對中方軍演表示擔憂，指軍演「進一步破壞該地區局勢」，不利於緩解緊張和維護地區穩定。7月4日美國獨立日當天，美國尼米茲號（CVN-68）航母及其戰隊群與基地位於日本的羅納德．裡根號編隊進入南海，開展2014年以來美軍在南海的首次雙航母演習。此前受疫情衝擊，尼米茲號和裡根號航母編隊三個月未在太平洋巡邏，直到6月8日才離開母港，進入西太平洋地區執勤。美國海軍表示，尼米茲號和裡根號在南海的「自由航行」演習，主要目的旨在建立一個「自由開放的印太區域」，以遏制中共日益增長的影響力。

真正讓北京方面感到形勢突變的是7月13日美國國務卿龐培歐發表的涉南海聲明。聲明中，龐培歐一改美國長期以來通過聯合國仲裁和平解決南海問題的政策，表示美國正式支持2016年海牙國際仲裁庭作出的裁決，拒絕接受中國在南海的權利主張。龐培歐說，「世界不會允許北京把南海當成其海洋帝國，美國和東南亞盟國站在一起並保護它們對海洋資源的主權。」

7月17日，美國兩個航母戰鬥群再次在南海舉行雙航母演習。美國第七艦隊稱，「『裡根』號航母打擊群是海軍唯一一個前沿部署的打擊群，兩個航母戰鬥群可形成世界上最有效和最機動的作戰力量，對美國與地區盟友和夥伴國家的共同防御協定提供支持，促進整個印太地區的和平與繁榮。」接下來的7月19日，美國裡根號航母打擊群和日本海上自衛隊、澳大利亞海軍在南中國海和西太平洋舉行聯合軍演。而「尼米茲」號航母打擊群則於20日與印度海軍在印度洋安達曼-尼科巴群島（ Andaman and Nicobar islands）附近海域進行了聯合演習。

面對美方南海政策的改變和軍事威懾，中方不甘示弱。除表示強烈不滿和堅決反對外，據中國國防部發言人任國強7月30日對外宣布的消息，中國的H-6G和H-6J遠程轟炸機最近參加了在南海上空的高強度演習，演習包括夜間起降和模擬遠程攻擊。不過，任國強同時稱，此次演習是中國軍隊加強戰備的常規行動的一部分。

有分析認為，美軍在南海展示威懾力旨在表明，美國並未因疫情所困無暇顧及其他，可以應急的手段與戰略選項有很多且富有彈性。

在台海方面，隨著6月以來中國軍機頻繁進入台灣的防空識別區，美軍也增加了在台海出現的頻率。台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑在接受德國之聲採訪時曾指出，台灣已然成為中美角力的試驗場，就像在南海一步步擴張軍事基地一樣，中共也有意一步步壓縮台灣的戰略反應空間。不過，美方顯然一直密切關注著中方的一舉一動。美軍海上巡邏機增加了在台海出現的頻率，美軍加油機也多次飛越台灣領空，甚至曾和解放軍軍機在空中對峙。此外，美國軍艦今年還7次通過台灣海峽，最近一次是在6月4日。

中美在南海和台海的動作表明，雙方都保持著相當的警覺，並維持著相互進行軍事威懾的局面。

北京心理包袱似乎更大

相比中美之間擦槍走火，中方智囊似乎更擔心美方進一步跟中國脫鉤。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日發表評論稱，中方應該對中美關係進一步惡化做好心理準備。他7月26日在名為「政委燦榮」的個人微博上發短片表示，「事實上有個不好的信號來了，川普總統出來講，他準備關更多的中國外交機構。可能我們得做好心理準備，就是中美關係可能不是我們設想的那麼也基於理性，它有很多非理性因素。所以可能對關係惡化要做好心理準備。甚至我看現在有些媒體人開始講，中美可能爆發某種軍事摩擦，儘管我們不願意。我們肯定不願意有軍事摩擦，不願意有新冷戰。」他避而不談中美意識形態和價值觀上的根本矛盾，而是將矛頭指向美方某些人：「因為對方有一批人，身居高位，甚至關鍵位置上的人純心要整你。所以從現實主義的角度出發，從維護國家利益高度出發，我們現在大概是這樣，就是爭取最好的結果，但是要準備應對最惡劣的情況。」

在閉館事件之後，近日已有跡象顯示，中國官方也有意通過將抨擊矛頭「縮小」到針對「少數美國政客」，將中美根本性衝突降級為美國大選年的「特殊現象」來淡化矛盾。中國外交部發言人汪文斌7月28日點名譴責說，「近來，龐培歐多次在南海問題上發表抹黑、攻擊中國的言論。我們不禁要問，美方一些政客是否正試圖在南海挑起事端？」中國駐英大使劉曉明7月30日對新聞界表示，「變得獨斷的不是中國。而是太平洋另一端想發起對中國的新冷戰，因此我們必須作出回應。我們對任何冷戰都沒有興趣。我們對任何戰爭都沒有興趣。」他說，「我們知道今年是選舉年」，暗示美方因此拿中國當替罪羊。劉曉明還稱，「我們一直告訴美國，中國不是你們的敵人。中國是你們的朋友，你們的夥伴。」當被問及中美關係是否已經惡化到無法修復的地步時，劉曉明說：「我不認為我們已經越過了不可回頭的臨界點。」

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