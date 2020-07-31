調查：美國人對中國負面看法創新高

（德國之聲中文網）美國智庫皮尤中心(Pew Research Center)今年6月中至7月中對1003名美國人作了電話問卷調查。73%的受訪者對中國看法負面，比兩年前增加了26%；自今年3月以來，這個數據也上升了7%。

皮尤中心的報告稱，多數美國人也認為中國在應對新冠疫情和後續發展時，也有處理不當的情況。約三分之二（64%）的受訪者認為，中國對新冠爆發的應對不力。約四分之三（78%）的受訪者認為，因中國政府最初的應對不力，北京該為新冠在全球的蔓延負很大一部分、或相當一部分責任。

此外，報告也稱，美國人「相信習近平主席能在國際事務中做正確事情」的比例也繼續降低。77%的受訪者對他只有很少信心，或甚至沒有信心。

受訪者對美中關系也作出消極評價。約七成受訪者（68%）認為當前兩國的經濟關系糟糕。約四分之一受訪者（26%）認為中國是美國的敵人，比2012年皮尤中心上次詢問這一問題時幾乎增加了一倍。57%的受訪者則認為中國是美國的一個競爭者，僅有16%的人視中國為伙伴。

多數美國人支持政府就人權議題對北京采強硬手段

報告還寫道，數月來，中國政府因港區國安法、大規模監控拘押維吾爾人等受到批評，隨著美國對中國企業、政府官員實施制裁，美國大眾顯得更支持以人權為重。約四分之三的人（73%）表示，美國應努力推動中國人權，即使對雙邊經濟關系造成損害。

皮尤中心高級研究員希爾弗（Laura Silver）接受德國之聲訪問時表示:「今年3月份我們曾問及中國的人權政策是一個『十分嚴重』、『比較嚴重』、還是『不嚴重』的問題，或者『沒有問題』。當時57%的美國受訪者回答說『十分嚴重』，比2012年上升了48%。」

在經貿政策方面，約半數（51%）受訪者認為與中國加強經濟關系更重要，這僅略高於支持更強硬貿易立場的受訪者（46%）。希爾弗指出:「2019年7月貿易戰高峰期，我們看到更多美國人希望加強對華經濟關系，而不是采取更強硬立場。不過兩黨有很大的意見分歧。從那時到現在，支持在經貿政策上實施更強硬立場的比例上升了11%。」

約半數（52%）受訪者認為美國是世界領先經濟體，認為中國是世界領先經濟體的比例為32%。希爾弗提到，總體而言，近些年來，約半數美國人認為美國是世界最領先的經濟體。3月的調查中突然上升至59%。如今回落到52%，是回到了過去５年來的基本水平。她說:「自我們2008年開始提出這個問題以來，這次的降幅是同比最大的兩次之一。另一次是2009／2010年，當時是因為經濟大衰退的陰影。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】