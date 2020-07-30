違反防疫規定遭吊照 餐廳停業公告卻寫「感謝中國」 餐廳惹議

今年3月底，新墨西哥州宣布居家避疫規定，餐廳、酒吧等行業被迫暫停營業，一名餐廳老闆在店門口貼出公告寫道「暫停營業，你們可以感謝中國」，引發爭議；這家餐廳由於違反州政府頒布禁止堂食等防疫規定，如今遭到吊銷執照。

福斯新聞網(Fox News)報導，位於新墨西哥州柯克蘭(Kirtland)的「鄉村家庭餐廳」(Country Family Restaurant)，上周以觸犯州政府頒布全州禁止餐廳堂食防疫規定為由，遭到州政府吊銷餐廳執照；另外，該餐廳員工也被發現未遵守州政府要求必須全面戴口罩的準則。

「鄉村家庭餐廳」負責人傑克森(Steve Jackson)接受地方媒體「法明頓日報」(Farmington Daily Times)訪問時說，州政府根本無法證明堂食會導致新冠病毒傳播。

傑克森今年3月底在餐廳門口貼出「暫停營業，你們可以感謝中國」(CLOSED you can thank CHINA!!!)公告，引起網路瘋傳，媒體報導紛紛轉載。

傑克森被大批網友形容「偏執」，印地安納瓦霍族(Navajos)社群則有民眾發起拒絕到「鄉村家庭餐廳」消費的杯葛行動。

「鄉村家庭餐廳」是家族式經營的餐廳，創立已有30年，雇用員工約30人。

面對龐大批評聲浪，傑克森解釋，許多網友誤解他的原意，貼出公告只是為了表達個人對於中國共產黨政權的看法，「還有他們對待人民的方式」；他也貼出修改後的新版公告寫道「暫停營業，你們可以感謝中國政府」(CLOSED you can thank the CHINESE GOVERNMENT)，但抨擊輿論並未停止。