違反防疫規定遭吊照 餐廳停業公告卻寫「感謝中國」 餐廳惹議

今年3月底,新墨西哥州宣布居家避疫規定,餐廳、酒吧等行業被迫暫停營業,一名餐廳老闆在店門口貼出公告寫道「暫停營業,你們可以感謝中國」,引發爭議;這家餐廳由於違反州政府頒布禁止堂食等防疫規定,如今遭到吊銷執照。

福斯新聞網(Fox News)報導,位於新墨西哥州柯克蘭(Kirtland)的「鄉村家庭餐廳」(Country Family Restaurant),上周以觸犯州政府頒布全州禁止餐廳堂食防疫規定為由,遭到州政府吊銷餐廳執照;另外,該餐廳員工也被發現未遵守州政府要求必須全面戴口罩的準則。

「鄉村家庭餐廳」負責人傑克森(Steve Jackson)接受地方媒體「法明頓日報」(Farmington Daily Times)訪問時說,州政府根本無法證明堂食會導致新冠病毒傳播。

傑克森今年3月底在餐廳門口貼出「暫停營業,你們可以感謝中國」(CLOSED you can thank CHINA!!!)公告,引起網路瘋傳,媒體報導紛紛轉載。

傑克森被大批網友形容「偏執」,印地安納瓦霍族(Navajos)社群則有民眾發起拒絕到「鄉村家庭餐廳」消費的杯葛行動。

「鄉村家庭餐廳」是家族式經營的餐廳,創立已有30年,雇用員工約30人。

面對龐大批評聲浪,傑克森解釋,許多網友誤解他的原意,貼出公告只是為了表達個人對於中國共產黨政權的看法,「還有他們對待人民的方式」;他也貼出修改後的新版公告寫道「暫停營業,你們可以感謝中國政府」(CLOSED you can thank the CHINESE GOVERNMENT),但抨擊輿論並未停止。