關領館後 中外交部再發長文 控美「10大謊言」

中美關係惡化，中國外交部29日在官網刊文羅列美方「十大謊言」，痛批美國突然要求中方關閉駐休士頓總領館，反駁關於竊取美國知識產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果，以及中國軍方透過向美派遣留學生進行間諜活動等指控。

在這篇題為「美國就單方面要求中方關閉駐休士頓總領館散布的謊言與事實真相」文章中，外交部抨擊美方就關閉總領館決定，是「編造藉口、散佈謊言」，「無中生有」，「顛倒黑白」，拿不出一條真憑實據。

對於美方指控中國竊取美國知識產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果，該文斥美信口開河，指中國是全球創新大國和知識產權大國，在新冠肺炎疫苗研發方面，中國也處於領先地位，毫無理由竊取美方相關知識產權；並質疑美國為總統選舉打中國牌，只會令中美緊張關係更加惡化。

至於中國駐休士頓總領館被指控是中共在美龐大間諜和影響力活動網的核心點，也是中國軍方透過向美派遣留學生來提升戰爭優勢的中心，中方還在美國招募人才盜取美科研成果和知識產權。該文批評，美方對中美正常的科學、人文交流合作搞有罪推定，羅織「莫須有」罪名。中國的人才引進工作與國際通行做法無本質區別，光明正大，無可指摘。

該文並稱，中國駐休士頓總領館開設以來，一直遵守國際法和美當地法律，致力於促進中美友好，不存在美方臆造的「間諜」活動和意識形態宣傳。美方說法是以己之心度人之腹，「有違外交常識，十分荒謬」。

該文反控美國駐華使領館一些人員從事與其身分不符活動，干涉中國內政，如刊登攻擊中國和中國政治制度的文章、美駐香港總領館在修例風波期間同「港獨」分子密會。

該文又強調，美方影射中國駐休士頓總領館外交官曾從事特工活動，是無中生有。美方所謂「中方支持的反制活動」，是廣大中國留學生對個別「反中亂港」分子，自發形成的理性愛國行為。至於而中方抓回外逃嫌犯，並非美方所謂「異見分子和難民」。

此外，日前美國參議員稱擔憂中方用TikTok（抖音海外版）干預美國總統大選，對此，中國外交部發言人汪文斌29日表示，此言論「無中生有」，「中方對美國大選不感興趣，我們無意也不會干預美國大選」，汪並籲美「停止動用國家機器打壓中國企業」，多做有利於促進中美關係的事。