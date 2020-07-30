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美中關係另一個新矛盾：伊朗問題

世界日報 / 社論

歐巴馬政府五年前一手推動六個國與家伊朗簽署核協議，協議雖沒有完全禁絕伊朗發展核武，但把時間拖長，希望伊朗逐步走向正常化國家，對以色列與周邊國家不再構成威脅。對伊朗來說，協議既保有面子，又可換取解除經濟制裁。更重要的，這是由聯合國五個常任理事國，加上德國共同簽署協議，可確保伊朗未來國家安全，無須靠發展核武保護自己。

但誰都沒有想到，半路殺出個程咬金。川普總統上台前，就信誓旦旦要退出伊朗核協議，但就像其他國際組織退群一樣，沒人攔得住川普。美國在2018年5月退出協議，重新對伊朗祭出經濟制裁，並威脅其他國家不得與伊朗經濟來往。華為受制裁、孟晚舟被捕，準備引渡美國，都是這場國際博弈下的結果。

北京的立場與其他歐洲國家一樣，認為核協議是解決伊朗核問題最可行且執行得最好的協議。伊朗目前開始再生產濃縮鈾，完全是因美國單方面退出協議的結果。但美國的制裁卻很有效，主要利用美元清算機制(SWIFT)，任何違反美國制裁禁令的企業或銀行，會被排除在機制之外；換句話說，不能再使用美元作為國際交易工具。

乍看起來，好像沒什麼了不起，不用美元就用其他貨幣交易，或以物易物。問題是現在全球貿易絕多數以美元為計價標準，即使少數幾項與伊朗的交易可以物易物，但企業與銀行卻要冒著可能會被SWIFT開除的風險，自絕於國際貿易機制，所以沒有人敢輕易嘗試。

即使歐洲國家希望能維持伊核協議，但要避開美國制裁，以國家力量想設立以貨易貨機制，協助企業持續與伊朗做生意，最後都告失敗，唯一例外是中國。

中國很早就從聯合國在美國提議下制裁北韓中發現，美元清算機制是華府手中的利器，擔心有一天中國也會被列在制裁名單上，所以極力發展人民幣計價機制，與其他國家換匯，想引導各國不用美元，改用人民幣來支付。

對戰略物資石油，中國更在2018年在上海設立國際能源交易中心，以人民幣計價，買賣期貨石油。雖然目前交易量不大，目的就是想繞過美國單方面制裁。這就為中國與伊朗經濟合作，鋪設了可能的道路。

「紐約時報」日前報導，伊朗和中國正計畫簽署長達25年的合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面，中國將進行價值4000億元的投資，其中2800億元用於石油和天然氣行業，1200億元將投入公路網、鐵路、機場和技術領域；中國則取得25年伊朗定期供應打折的原油合約。

此消息披露後，引發伊朗內部強硬派質疑，逼得外交部長不得不在國會承認，確實正與中國談判協議，一旦敲定，內容隨即會向全國公布。協議不只遭伊朗內部反對，擔心是喪權辱國的協議，同時也遭到美國與以色列強烈反對，因為一旦協議達成，美國對伊朗「極限施壓」計畫可能前功盡棄。

6月26日以來，伊朗發生一系列神秘爆炸事件。全國各地核設施、煉油廠、發電廠、造船廠和主要企業，都發生不同程度的爆炸或火災。消息人士透露，這是以色列與美國中情局策畫的事件，包括利用匿蹤F-35戰機偷襲、間諜或網路攻擊，目的是在11月美國總統大選前，削弱伊朗潛在核武實力，同時也威嚇伊朗，以免白登入主白宮後重回核協議。

其次，美中關係惡化效應逐漸浮現。中國現在應不會在全球問題上與美國合作，譬如北韓、伊朗問題，北京可能不再受中美關係牽制。

這是不是意味中國和伊朗試圖聯手，挑戰美國？事實上，早在2016年習近平訪問伊朗時，就曾提出此協議構想，這是中國「一帶一路」倡議在伊朗的計畫。但美中關係最近分歧不斷，兩國不斷互相升級報復行動，對美國來說，北京與伊朗簽經貿協議更坐實「中國威脅」，尤其對美國戰略策畫者來說，這是中國和伊朗勾結聯手反對美國。

據報導，伊朗無人機不斷騷擾波斯灣美國艦隊，日前並將一艘航空母艦模型拖至霍姆茲海峽海面，演練實彈演習。但美軍特種部隊7月18日卻把伊朗駐敘利亞副司令詹納帝，和八名俄國保鑣一起狙殺，繼續展現強硬姿態。

同時，共軍在南海實彈演習，針對的也是美軍。如果中國與伊朗約好對美國發起軍事威脅，以美國目前的軍力，須同時應對在南海與波斯灣兩場戰爭，也是嚴酷考驗。

美中關係

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