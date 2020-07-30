中領事館涉竊密? FBI通知德州大學配合調查

(德國之聲中文網) 《南華早報》周三 (7月29日)報導，德克薩斯大學7月27日在一封電子郵件中告訴教職員工和研究人員，該校上周已接到FBI的調查通知。

根據《南華早報》看到的這封郵件，FBI探員將與大學研究人員聯系，了解中國政府如何試圖從美國大學非法取得研究成果，包括新冠病毒疫苗研究機密，特別關注中國駐休斯敦領事館扮演的角色。

「不斷變化的國家形勢 」

郵件中還寫道：「我們想讓您了解一個正在進行中、不斷變化的國家形勢，這可能會影響到我們研究界的一些成員。」

這封郵件由該校臨時執行副校長捷飛(Dan Jaffe)和負責研究的臨時副校長普蕾斯頓(Alison Preston)簽署。

郵件中說，校方不知道FBI打算聯系誰，也不知道他們計劃討論什麼，學校也沒有與FBI探員分享任何人的信息或正在進行的研究細節。

目前德州大學沒有最新回應。

德州大學的新冠疫苗研究目前正如火如荼的進行中，研究者透過訓練免疫系統識別新冠病毒表面的棘蛋白，引發免疫系統反應。

該大學分子生物科學系副教授麥克萊蘭(Jason McLellan)領導的團隊研發出一種合成的棘蛋白，該蛋白已被用於兩種候選疫苗，一種由Moderna開發，另一種由Novavax開發。這兩種疫苗都正在美國進行臨床試驗。

根據德克薩斯大學此前發布的聲明，麥克萊蘭團隊的一名重要成員是來自中國的研究助理王年爽，他發現了穩定新冠病毒棘蛋白的基因突變。

此前，兩名中國公民因涉嫌長期進行網絡間諜行動，將包括疫苗研發在內的信息洩露給中國情報部門，在七月下旬遭到美國司法部起訴。

鄒宗翰/張慈 (南華早報等)

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