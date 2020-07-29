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法媒：中美惡化 對川普、習近平都有利

世界日報 / 中國新聞組╱北京29日電
中美關係近期緊張升高，外界關注美國總統與中國國家主席習近平下一步舉動。路透資料照片
中美關係近期緊張升高，外界關注美國總統與中國國家主席習近平下一步舉動。路透資料照片

中美關係緊繃，各界關注下一步發展，法媒引述中國政治學專家白夏（Jean-Philippe Bja）指出，中美互關領事館事件如同在打一場「令人不安的乒乓球比賽」，然而，局勢惡化卻對美國總統川普、中國國家主席習近平都有利。其更預測，美方下一步或正式接待台灣代表。

法廣網報導，法國Marianne周刊27日刊出對法國科學院（CNRS ）研究員、中國政治學專家白夏的採訪。這個採訪討論中美關係的進一步惡化。

對於中美互關領館事件，白夏表示，這不是一個偶然的選擇。休士頓不是主要的領事館，成都也是如此。關這兩個領事館，照理說，不會產生什麼重大後果。「這樣做當然是有意的。中美兩國都非常明白領事館從事間諜活動。這是一個公開的秘密。現在誇張這件事情，目的是為了演講的需要。這是一個姿態問題。」

至於事件是否標誌中美緊張升級至一新階段？白夏指出，川普是不可預測的。目前還不清楚情況會變更糟還是會有改善。但是，中國也不是無辜的，因為習近平千方百計想利用這次新冠肺炎疫情危機，來擴大他自己在世界的影響力。

在中美交鋒背後，白夏認為，兩個陣營各有盤算。「這是一個國內政治問題。不論是習近平還是川普，讓局勢惡化對他們倆都有利。川普的目標是總統大選。他想把美國和中國的關係作為競選活動的中心，尤其要避開他對疫情危機的災難性管理的議題。」

白夏說：「至於習近平，則是全球動態的一部分。中國主席自從第二個任期以來，便開始在全球布局，…習近平想展現自己是捍衛中國利益的冠軍，有點像川普想讓美國再次成為偉大強國。」

對於中美下一步走向，白夏稱，美國那邊，可以對北京採取一系列措施。在急劇減少學術交流之後，他們可能對中國的鎮壓機構採取行動。「他們甚至可以正式接待台灣代表。在中國試圖切斷這個島的國際關係之際，這將是一個強有力的舉措。」

另外，有美國智庫專家日前表示，中國會比較希望川普能連任總統，原因是他紊亂的國內外政策，能曲線地幫中國領導層開拓國際發展空間。

美國CNBC新聞網報導，美國全球安全智庫「戰略預測公司」資深戰略分析副總裁貝克（Rodger Baker）指出，「老實說，中國情願看到川普政府繼續執政」。他解釋，起碼到目前看來，川普針對中國的行動，與國際對華政策有分歧；而川普的國內政策，也出現兩極分化情形，這些狀況，倒過來給與中國優勢。

他說，中國真正害怕的，是美國出現一致的政策，以及經過協調，能制約中方的國際政策。

美中關係

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