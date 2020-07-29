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中美針鋒相對 王毅批華盛頓「霸道」

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大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自新華社
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自新華社

(德國之聲中文網) 根據中國外交部7月28日公布的一份記錄，王毅在與法國外交部長勒得裡昂 (Jean-Yves Le Drian) 通話中警告，中美關系可能 「陷入對抗的深淵」，他還呼籲國際社會抵制 「單邊和強權行徑」。

王毅強調，美國近日的做法「喪失了國與國交往最起碼的禮儀」，還用「霸道」一詞總結。他認為這是「美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量和維持單極霸權的需要」。

而面對美國國務卿嘗試將中國共產黨與中國人民切分的說法，他則回擊說美國「攻擊中國人民選擇的社會制度，污蔑與中國人民血肉相連的執政黨」。

中美沖突不斷升級

最近幾周，華盛頓和北京之間的對峙愈演愈烈，關系惡化，美國駐成都領事館周一被北京勒令關閉，以報復中國駐德克薩斯州休斯頓領事館被迫關閉。

王毅說:「美方肆意挑動對抗和分裂的作法同今天中美利益深度交融的現實大相徑庭。」但他也強調雙方應「進行理性溝通，並說「決不會聽任少數反華分子顛覆中美幾十年交流合作的成功積累」。

中國官員在27日接管了美國駐成都領事館的館舍，而最後一批中國外交官周五離開了休斯敦的領事館。中美雙方都指責對方危及國家安全。

中美沖突多軌並行

因應中國在新疆「再教育營」關押維吾爾人，特朗普政府近日加大對中國的制裁。與此同時，中國在香港實施《港區國安法》後，美國也取消對香港的特殊經濟待遇。

美國在人權議題上對中國的反制行動配合著中美之間的其他交鋒: 比如美國一再因新冠疫情批評中國；美國將中國官媒判定為外國使團後，中國又驅逐美國駐華記者；以及中國在南中國海擴張主權，引發美國派遣航母表示反對。

美國國務卿蓬佩奧日前表示， 「自由世界」能戰勝他口中來自中國的 「新暴政」，並暗示美國前總統尼克松在上世紀70年代與中國關系正常化的舉措是一個錯誤。

王毅則在28日表示，美國已經成為 「現行國際秩序的最大破壞者」，並稱蓬佩奧的言論是「麥卡錫主義企圖卷土重來」。

鄒宗翰/張慈 (法新社等)

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