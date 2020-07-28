中美互關領事館 怒火燒外交官台籍妻

中美互關領事館，意外引起外界對美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）一家人的關注，其妻子莊祖宜台灣人的身份更成為輿論焦點。

因為疫情身在美國的莊祖宜7月27日在臉書發文，表示透過和先生通電得悉，美方駐成都領事館人員「經歷了三天24小時輪班無休的收拾，已於周一清晨完成降旗儀式撤離領館」。

她提到先生傳來後院裡由中美職員共同開辟的一片菜園的照片，並說：「連這個都要拆除，好舍不得！」

她文中提及館員的不舍和離別的眼淚，「他們本來加急訂了一個橫幅布條，上面寫著『感謝成都 1985-2020』，預備降旗後掛在大門口，可惜最終無法成事，非常遺憾」。

領事館突遭關閉，她對於館員的生計表示擔憂。「關閉成都美領館的消息確實後，我首先想到的是領館裡一百多名的本地員工，從各部門專員到司機、警衛、打掃阿姨... 許多人在那兒工作了近三十年，對領館周遭物換星移的發展和各任領事的行事風格如數家珍，卻在一夜間失業了，接下來何去何從？」

她說外界把焦點放在他們兩夫婦身上，但說自己只是「數百個被影響到的家庭裡的其中一個」，也說不會刪改或關閉社群媒體平台，對於滿天謠言，她認為「心地光明是看得見的」。

網民批「雙面人」

雖然莊祖宜嘗試以感性文字滅火，不過中國網路上對於她的批評聲浪不斷，有人挖出她和家人互動的視頻，批評他們裝模作樣。也有網友質疑莊祖宜炒作「四川人」身份，從她過去的發文說她事實上「不喜歡中國，覺得台灣是非常好的，追求民主自由」，批評她是「雙面人」。

對此，莊祖宜的母親台灣、知名聲樂家範宇文並未正式公開回應，但是網上流傳著一段她要大家不要再「網路霸凌」女兒的文字，說「打開1998年春晚我演唱的『我愛你中國』就知道我們都是中國人」，促請外界「停止對我女兒的霸凌」。

目前網上還可以找到範宇文當年演唱的影片，不過文字是否真正出於她手，目前尚未得到證實。

貼文類比「納粹」惹議

著有《廚房裡的人類學家》的莊祖宜在微博上有61萬粉絲 ，她在社交媒體上常分享對於成都的喜愛，還有自己烹調的菜肴與家庭生活。

在最新的發文中，她沒有特別提到自己「四川人」的身份，而是提到四川給她「家的歸屬感」，對於要離開感到「百般不舍」。不過隨著美中沖突不斷升級，網民也找出莊祖宜過去的貼文一一檢視。

莊祖宜在7月21日在微博發文寫道：「本來興高采烈的期待這個周末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不准多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

她在1日曾發文說自己2月與兩個孩子因疫情緊急撤回美國。她說：「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣。」

這兩則貼文引來數千名中國網民留言，對她使用「納粹」非常反感，也有人罵她是「間諜」，甚至說「善良的中國人被妳騙了」；但也有許多人留言支持她，認為無端謾罵侮辱是「極盡卑劣之能事」，希望他們一家早日團聚。

網民也翻出莊祖宜1月份在臉書轉貼姐姐莊祖欣的文章，裡面提到「我是中國人，我以做Chinese為榮，以能讀能寫漢字為傲！但是，中國人不需要等同於中華人民共和國人」，莊祖宜回應表示：「我很認同姐姐說的，文化疆界和政治疆界是兩回事。」

這也引來網民批評莊祖宜的身份認同，甚至支持台獨的聯想。

林杰偉：今天是悲傷的一天

除了有關莊祖宜的爭議持續延燒，林杰偉一段發在微信朋友圈的文字也受到廣泛報導，他提到27日是悲傷的一天，強調美國駐成都總領事館過去35年在各領域的交流努力。

他說：「盡管現在情況似乎一片黑暗，但我相信我們將找到新的方法來建立我們兩國人民之間的友誼。」推特上另外有一段他用中文向成都及西南地區人民道別的影片。

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