貿易、科技、安全──美中交惡的風險

（德國之聲中文網）美中關系急劇惡化：周一（7月27日），美國駐成都領館被關閉，作為上周對美國關閉中國駐休斯頓領館的報復。

美聯社評述說，隨著美國大選白熱化，美中關系預計還將繼續下行。而這帶來哪些風險？

貿易

2018年爆發的關稅戰中，兩國均蒙受很大損失。如果談判不能終結這場爭議，將使疫情下衰弱的世界經濟雪上加霜。

美國是中國最大的單一出口市場，即便在總統特朗普對中國產品征收懲罰性關稅後仍是如此。而中國是美國出口產品的第三號市場，此外也是美國在華企業產品與服務的巨大市場，從通用汽車到漢堡王。

去年，中國購買美國農產品、半導體等下降了11.4%，但仍超過1000億美元。美中貿易全國委員會稱，對中國的出口在美國創造的就業崗位不到100萬個，比2017年巔峰時期減少了10%。

中國是艾奧瓦等美國農業大州最大的出口市場，而在北京暫停進口大豆、加征豬肉等產品關稅後，相關出口受到打擊。

這曾讓巴西和阿根廷的大豆出口出現短暫的躍升，不過，今年1月簽署美中第一階段貿易協定後，中國恢復購買更低價格的美國大豆。

但如果雙方不能解決貿易上的廣泛分歧，將對兩國出口業以及向中國工廠提供原材料和零配件的其它亞洲經濟體帶來沖擊。

科技

美中電信、電腦、醫療等科技制造商及其市場緊密交織。蘋果、戴爾、惠普等依賴於中國工廠組裝其大部分智能手機、電腦和其它消費電子產品。這些工廠則需要美國、日本、台灣和歐洲的芯片等元件。

特朗普政府限制限制中國科技巨頭華為獲取美國的元件和技術。而與此同時，中國是蘋果等美國科技品牌最大的市場之一，在智能手機、醫療設備等技術領域日益與美國品牌形成競爭。

美國也經常是中國高附加值產品的最主要市場。北京呼籲出口業開辟其它市場，但亞洲甚至歐洲市場很難替代美國的需求。

安全

長期以來，美國是太平洋佔有主導地位的軍事力量。中國如今則擁有兩艘可運作的航母以及對美國在該地區艦船、基地構成威脅的導彈庫。

兩國間軍事緊張的焦點是在南中國海。2018年，一艘中國驅逐艦與一艘美國驅逐艦逼近、幾乎相撞。

而在2001年，一架中國戰鬥機在南中國海國際空域與一架美國海軍偵察機相撞，成為一起重大外交事件。

而台灣則是另一個潛在的著火點。北京從未放棄武統台灣，而美國則在台灣關系法之下，特朗普政府任內也批准對台軍售。

上周，台灣外交部長稱，中國軍機抵近台灣的活動幾乎每天都在發生。

本月早些時候，華盛頓正式宣布，不承認中國在南中國海的大部分海事訴求。

苗子/樂然（據美聯社）

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